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Ο Μητσοτάκης (αναγκαστικά) στα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης
Ανεμοδείκτης
13:34 - 24 Μαρ 2026

Ο Μητσοτάκης (αναγκαστικά) στα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης

Άγγελος Κωβαίος
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Ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, τα ΚΥΣΕΑ και τις επικοινωνίες με ηγέτες των κρατών του Κόλπου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν (μπορεί να) παραλείπει και τις εσωτερικές υποχρεώσεις.

Την Τρίτη (24/3) έκανε μία επίσκεψη – αστραπή στη Θεσσαλονίκη και μεταξύ άλλων βρέθηκε στα εργοτάξια δύο σχολείων, καθώς και σε εκείνο του περιβόητου φλάι όβερ.

Η τακτική είναι παλιά, αν και όχι πάντα με τα επιθυμητά αποτελέσματα: η προβολή των έργων υποδομής είναι ένα από τα επικοινωνιακά χαρτιά κάθε κυβέρνησης, σε όλες τις περιόδους της Ιστορίας. Το θέμα είναι ότι δεν φέρνει πάντα ψήφους. Συνεπώς, η συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη γίνεται αναγκαστικά και για εκλογικούς λόγους, αφού η ΝΔ «πονάει» στην περιοχή και μάλιστα πολύ…

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