Βασιλιάς Κάρολος προς Τραμπ: «Αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά» (video)

Η επίσκεψη του Βασιλιά Καρόλου του Γ’ στις ΗΠΑ, οι επαφές και συνομιλίες του με τον Πρόεδρο Τραμπ και η ομιλία του στο Κογκρέσο, είχαν μία κάποια ιστορική διάσταση, δεδομένης και της αφορμής, που είναι τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας, που συμπληρώνονται εφέτος.

Πέραν των όσων είπε ο Κάρολος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έδωσε ένα σαφές δείγμα του χιούμορ που τον διακρίνει, σε δεξίωση που ακολούθησε. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας σε παλαιότερη δήλωση του αμερικανού Προέδρου, για τη συμβολή των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των Ναζί:

«Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς σήμερα θα μιλούσατε γαλλικά». Εννοούσε προφανώς την σύγκρουση Γαλλίας και Βρετανίας για την κυριαρχία στις αποικίες επί αμερικανικού εδάφους, πριν την ανεξαρτησία. Το ακροατήριο γέλασε και παρατηρώντας την αντίδραση του Τραμπ στο βίντεο που ακολουθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι και ο Πρόεδρος «έπιασε» το αστείο…

{https://x.com/Osint613/status/2049301193269125503}