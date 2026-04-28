Ιστορική ομιλία Καρόλου στο Κογκρέσο: «Η συμμαχία Ευρώπης - ΗΠΑ είναι πιο κρίσιμη από ποτέ»

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας εκφώνησε ιστορική ομιλία ενώπιον του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία και τη διαχρονική ισχύ των σχέσεων μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον.

Στην τοποθέτησή του, ο Βρετανός μονάρχης καταδίκασε απερίφραστα την πολιτική βία, με φόντο το πρόσφατο περιστατικό ένοπλης επίθεσης στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

«Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, όποιες διαφωνίες κι αν έχουμε, παραμένουμε ενωμένοι στη δέσμευση να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από κάθε μορφή απειλής», τόνισε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «τέτοιες πράξεις βίας δεν μπορούν και δεν θα έχουν ποτέ αποτέλεσμα».

Αναφερόμενος στον ιστορικό δεσμό των δύο χωρών, ο Κάρολος υιοθέτησε παρόμοιο τόνο με πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι «ο δεσμός κοινής ιστορίας και ταυτότητας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών είναι ανεκτίμητος, διαχρονικός και αδιάσπαστος».

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Παράλληλα, επισήμανε ότι η διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι υπερβολικά μεγάλες για να τις αντιμετωπίσει ένα έθνος μόνο του».

Ο Βρετανός μονάρχης απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου να επιδείξουν την ίδια αποφασιστικότητα που είχε εκδηλωθεί μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ενισχυθεί η στήριξη προς την Ουκρανία και να επιτευχθεί «μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών «είναι σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ».

Νωρίτερα, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η επίσημη υποδοχή του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Βρετανού μονάρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος το βασιλικό ζεύγος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία τους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερη τιμή.