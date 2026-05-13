Συνέδριο-«σούπα» ή προεκλογική πρόβα της ΝΔ;

Στην πολιτική επικαιρότητα των ημερών αναμένεται να κυριαρχήσει το συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου), που ξεκινά την Παρασκευή με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κομματική αυτή μάζωξη θα γίνει σε μία συγκυρία όπου πύκνωσαν οι εσωτερικές γκρίνιες από ομάδες βουλευτών, όπως και οι μπηχτές υπουργών (Αδωνις Γεωργιάδης) προς υπουργούς (Νίκος Δένδιας), για το ποιος «ιδρώνει τη φανέλα» και ποιος όχι.

Τι θα γίνει λοιπόν ενώπιον ενός αμιγώς κομματικού ακροατηρίου; Θα εκδηλωθούν αρχηγικές φιλοδοξίες και πώς; Θα υπάρξουν νέες επιθέσεις στο επιτελικό κράτος; Ή θα στοιχηθούν όλοι πίσω από τον Μητσοτάκη εν όψει εκλογών και βλέποντας και κάνοντας; Μπορεί και να μην εξελιχθεί ακριβώς σε ένα συνέδριο «σούπα», οι εμπειρότεροι παρατηρητές θα στοιχημάτιζαν στο τελευταίο ενδεχόμενο, αναμένοντας πάντως να «διαβάσουν» τις διαθέσεις και τις προθέσεις των επίδοξων δελφίνων…