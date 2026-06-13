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Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα
Πολιτική
18:54 - 13 Ιουν 2026

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Λίγους μήνες μετά τη διημερίδα «Παραγωγική Ελλάδα 2030+: Μετασχηματισμός με όραμα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα», η οποία συγκέντρωσε περισσότερους από τριάντα πέντε πανεπιστημιακούς, πολιτικούς, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και ανθρώπους της παραγωγής, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά στο ευρύτερο κοινό, ο συλλογικός τόμος που αποτυπώνει τα βασικά συμπεράσματα, τις εισηγήσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν.  

Με πρωτοβουλία της Ομότιμης Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργού Λούκας Τ. Κατσέλη, η εκδήλωση «Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής (ΙΝΕΡΠΟΣΤ) τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης, σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον διάλογο και την επεξεργασία προτάσεων στη δημόσια παρουσίαση μιας ανθρωποκεντρικής και δημοκρατικής εθνικής στρατηγικής καθώς και 10 υλοποιήσιμων παρεμβάσεων για μια αυτοδύναμη και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Οι 10 παρεμβάσεις που προτείνονται συγκροτούν ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών και αφορούν:

1. Την κατάρτιση Εθνικών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ασφάλειας και παραγωγικής, κοινωνικής και θεσμικής ανασυγκρότησης, υπό την επίβλεψη ενός δημόσιου και ανεξάρτητου Κέντρου Ασφάλειας και Εθνικής Στρατηγικής.

2. Τη θεσμική θωράκιση του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών θεσμών.

3. Την αποτελεσματική αποκέντρωση με ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση ενός σύγχρονου συστήματος αποκεντρωμένης αναπτυξιακής διοίκησης.

4. Την ανάδειξη της εργασίας, τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στο επίκεντρο του παραγωγικού μετασχηματισμού και των δημογραφικών εξελίξεων.

5. Τη βιώσιμη ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα μέσω στοχευμένων πολιτικών, αλυσίδων αξίας και δημιουργίας Εταιρειών Συλλογικής Διαχείρισης.

6. Την προαγωγή της ψηφιακής αυτονομίας με συνεταιριστικές πλατφόρμες για μια δίκαιη και βιώσιμη ψηφιακή μετάβαση.

7. Την ομαλή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση μέσω ενίσχυσης των ενεργειακών κοινοτήτων.

8. Την προαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής του χρηματοπιστωτικού τομέα με ενίσχυση των θεσμών εποπτείας και του αναπτυξιακού ρόλου του, και δίκαιη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

9. Την ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας.

10. Τη διασφάλιση Δημόσιων και Κοινών Αγαθών και Υπηρεσιών για ένα βιώσιμο, παραγωγικό και κοινωνικό μετασχηματισμό.

Τον τόμο θα παρουσιάσουν οι:

  • Χρήστος Ράμμος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφαλίσεως του Απορρήτου των Επικοινωνιών
  • Κώστας Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος LEFT, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
  • Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
  • Κατερίνα Μπατζελή, οικονομολόγος, πρώην ευρωβουλευτής, πρώην Υπουργός
  • Γιώργος Ανωμερίτης, Οικονομολόγος, πρώην Υπουργός
  • Κώστας Μελάς, Οικονομολόγος
  • Γιώργος Παπανικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Όπως επισημαίνει η συντονίστρια της εκδήλωσης, κα Λούκα Τ. Κατσέλη, «η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα μια νέα εθνική πυξίδα, ένα σχέδιο που να συνδυάζει την ασφάλεια, την ευημερία και την βιώσιμη ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την επανάκτηση εμπιστοσύνης στους θεσμούς μιας σύγχρονης αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας…»

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Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει αφετηρία για ένα νέο κύκλο δημόσιου διαλόγου με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευση και εμπλουτισμό των προτάσεων που διατυπώνονται. Αποτελεί ελάχιστη συμβολή σε προγραμματικές συγκλίσεις για ένα προοδευτικό σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής και θεσμικής ανασυγκρότησης της χώρας στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων που αντιμετωπίζουν τις παθογένειες του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος και ανταποκρίνονται στις τωρινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Στοιχεία της εκδήλωσης

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026
Ώρα έναρξης: 17:00
Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες:
ΙΝΕΡΠΟΣΤ
Τηλ.: 210 3626187
Κιν.: 694 2282013
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

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