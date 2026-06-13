Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Κάλεσμα ενότητας και συστράτευσης ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρηση απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Ρόδο, όπου και βρίσκεται σήμερα, Σάββατο (13/6), τονίζοντας πως η ΝΔ αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους ψηφοφόρους να αξιολογήσουν το κυβερνητικό έργο με βάση τα αποτελέσματα και όχι τις υποσχέσεις, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές «θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους» ωστόσο όπως είπε «σταδιακά μπαίνουμε στην τελική ευθεία» και υπογράμμισε πως «κάθε μέρα μετράει».

Το μήνυμά του για αυτοδυναμία και στις επόμενες εκλογές επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας: «Εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα δύο φορές να κερδίσουμε τις εκλογές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά» και προσθέτοντας:

«Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο που έχουμε δρομολογήσει, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή στους ταραγμένους καιρούς τους οποίους διάγουμε και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Θα διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε με πειραματισμούς που δοκιμάσαμε στο παρελθόν;

Στρέφοντας τα βέλη του στην αντιπολίτευση, ο ίδιος είπε – χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό – πως το δίλημμα είναι: «Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά που έχουμε πετύχει με πειραματισμούς που δοκιμάσαμε στο παρελθόν ή θα εμπιστευτούμε μία κυβέρνηση που παρά τα λάθη της αναντίρρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά, την έχει κάνει πιο ισχυρή και έχει στηρίξει τους πολίτες σε δύσκολες κρίσεις».

«Το μόνο μέλημα δεν είναι πώς θα κυβερνήσουν τη χώρα, αλλά πώς θα ρίξουν τη Ν.Δ. και πώς θα πριονίσουν τον Μητσοτάκη. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι» είπε, ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του σημείωσε: «Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει. Αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε και ανθεκτικότητα και αντοχές».

«Ραχοκοκαλιά» της ΝΔ η κομματική της βάση

Είπε, ακόμη, πως «ραχοκοκαλιά» της ΝΔ και βασικός πυλώνας των επιτυχιών της είναι η κομματική της βάση, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε τόσο στη Ρόδο, όσο και στα Δωδεκάνησα, ευχαριστώντας τους πολίτες για τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους και σημειώνοντας ότι το νησί εξακολουθεί να αποτελεί πρωταγωνιστή του ελληνικού τουρισμού.

Επίσης, εξήρε την προσπάθεια των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του κλάδου, τονίζοντας ότι παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, η Ρόδος συνεχίζει να καταγράφει θετικές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον ελληνικό τουρισμό.

Προσηλωμένοι στη δημοσιονομική σταθερότητα

Μεγάλο μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στην οικονομία και σημείωσε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη

στην αύξηση των μισθών,

στη στήριξη των συνταξιούχων και των εργαζομένων

στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης

στη δημοσιονομική σταθερότητα και την υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών προς όφελος της κοινωνίας.

«Δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε τα τελευταία χρόνια για πρόσκαιρα προεκλογικά οφέλη», ήταν το μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον δρόμο των εύκολων υποσχέσεων και του λαϊκισμού, αλλά της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η πολιτική της βασίζεται σε όσα μπορεί πραγματικά να υλοποιήσει, και όχι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται μέσα από έργα και όχι μέσα από υποσχέσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Οι κάτοικοι των Δωδεκανήσων πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς

Τόνισε, ακόμη, μιλώντας για την άμυνα και την ασφάλεια, πως οι κάτοικοι της Ρόδου και των Δωδεκανήσων εν γένει πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, καθώς η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ισχυρές και αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις, ικανές να προστατεύσουν αποτελεσματικά την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Αναφέρθηκε, δε, στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, στις επενδύσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την Ελλάδα σταθερή σε ένα ασταθές περιβάλλον, ενώ σημείωσε πως η χώρα πρωταγωνίστησε στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύλαξη των συνόρων, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των ελληνικών συνόρων αποτελεί πλέον και ευρωπαϊκή προτεραιότητα.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στη διαχείριση του μεταναστευτικού, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στην ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη συστηματική πολιτική αποτροπής παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Ατζέντα 2030

Παράλληλα, παρουσίασε το ευρύτερο όραμα της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, με αιχμές την τεχνολογική πρόοδο, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα νέα δεδομένα και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, η χώρα οφείλει να προετοιμαστεί εγκαίρως για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται και να επενδύσει στις δεξιότητες και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.