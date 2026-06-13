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Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων
Ειδήσεις
19:47 - 13 Ιουν 2026

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Reporter.gr Newsroom
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Θλίψη έχει σκορπίσει στις Κυκλάδες η είδηση του θανάτου του «καπετάν Γιάννη», του καπετάνιου Γιάννη Σκοπελίτη, που ταύτισε το όνομά του με ένα από τα πιο εμβληματικά πλοία του Αιγαίου και των Μικρών Κυκλάδων.  

Η ιστορία του θρυλικού «Σκοπελίτη» ξεκινά το 1956 όταν ο Δημήτρης Σκοπελίτης, γνωστός στους Κυκλαδίτες ως «καπετάν Μήτσος», ανέλαβε το δύσκολο έργο της σύνδεσης Νάξου – Αμοργού – Μικρών Κυκλάδων, σε μία εποχή που οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ήταν περιορισμένες και οι καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες έως και απαγορευτικές.

Τη δεκαετία του ’80, τη σκυτάλη πήρε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο οποίος – έχοντας μάθει τα «μυστικά» της θάλασσας δίπλα στον πατέρα του – συνέχισε με την ίδια αίσθηση ευθύνης και την ίδια συνέπεια το δύσκολο αυτό έργο.

Πολλοί αποκαλούν τον Σκοπελίτη ακόμη μέχρι σήμερα ως «σωτήρα» των Μικρών Κυκλάδων – κι αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που το πλοίο τολμούσε να βγει στ’ ανοιχτά και να εξυπηρετήσει τους κατοίκους των νησιών, ενώ τα μεγαλύτερα πλοία έμεναν δεμένα στα λιμάνια λόγω κακοκαιρίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dazv3s57139l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το γεγονός αυτό μαρτυρούν και τα βίντεο που κατά καιρούς έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στα οποία φαίνεται ο θρυλικός Σκοπελίτης να «παλεύει» με τα κύματα.

Μάλιστα, το 2022 οι Financial Times είχαν κάνει αφιέρωμα στο ελληνικό πλοίο, «τον ήρωα των Μικρών Κυκλάδων», όπως έγραφαν.

«Το ταξίδι με αυτό το παλιομοδίτικο φέρι μποτ αποτελεί τελετή μύησης για τους island hoppers των ελληνικών νησιών», έγραφαν μεταξύ άλλων.

Σήμερα, η παράδοση συνεχίζεται με τον γιο του καπετάν Γιάννη, ο οποίος κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και τη ναυτική κληρονομιά όχι μόνο της οικογένειάς του, αλλά και τον Μικρών Κυκλάδων συνολικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj7xavkgffjd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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