Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Ένα δημοψήφισμα που διεξάγεται στην Ελβετία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο σχετικά με την επιβολή ανώτατου ορίου στον πληθυσμό εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αναμετρήσεις της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τον καθορισμό πλαφόν στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει αισθητά τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και να επηρεάσει τον ρόλο της Ελβετίας ως ενός από τους πιο σταθερούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη.

Με τον πληθυσμό της χώρας να ξεπερνά ήδη τα 9,1 εκατομμύρια, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερους περιορισμούς στη μετανάστευση μέσα στην επόμενη τετραετία, εφόσον συνεχιστεί η τρέχουσα δημογραφική τάση.

Δημογραφικές εντάσεις και πολιτικός διχασμός

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν οριακή υπεροχή των αντιτιθέμενων στην πρόταση, ωστόσο η αναμέτρηση της Κυριακής θεωρείται εξαιρετικά αμφίρροπη. Η διαδικασία της ψηφοφορίας γίνεται μέσω επιστολικής ψήφου, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο μετά το κλείσιμο των καλπών στη Ζυρίχη.

Η πρωτοβουλία, που προέρχεται από το σύστημα άμεσης δημοκρατίας της Ελβετίας, έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και έχει προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον, σε μια περίοδο που το μεταναστευτικό ζήτημα επηρεάζει πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Οι υποστηρικτές της πρότασης, κυρίως από το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), υποστηρίζουν ότι η χώρα έχει φτάσει στα όριά της, αποδίδοντας στη μετανάστευση την άνοδο των ενοικίων, την επιβάρυνση των μεταφορικών υποδομών και την επέκταση των αστικών περιοχών σε αλπικές ζώνες.

Αντιθέτως, η κυβέρνηση, η πλειονότητα του κοινοβουλίου και μεγάλοι επιχειρηματικοί φορείς κάνουν λόγο για μια «πρωτοβουλία χάους», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη, να περιορίσει την πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και να επιβαρύνει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον βασικό εμπορικό εταίρο της χώρας.

Επιπτώσεις στις σχέσεις με την ΕΕ και στην οικονομία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συμφωνία ελεύθερης μετακίνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 10 εκατομμυρίων και διατήρησης του πληθυσμού πάνω από αυτό, η πρόταση προβλέπει την αποχώρηση από τη σχετική συμφωνία, κάτι που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει ρήτρες που επηρεάζουν και άλλες διμερείς συμφωνίες, με πιθανές συνέπειες για τις ελβετικές εξαγωγές στην ενιαία αγορά.

Σύμφωνα με οικονομικές εκτιμήσεις, η εφαρμογή ενός τέτοιου περιορισμού θα μπορούσε να μειώσει τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης της Ελβετίας από 1,7% σε περίπου 1,3% στις αρχές της δεκαετίας του 2030, λόγω περιορισμένης προσφοράς εργασίας και χαμηλότερης καινοτομίας. Μακροπρόθεσμα, το ΑΕΠ ενδέχεται να είναι έως και 2% χαμηλότερο έως το 2050.

Πολιτική αβεβαιότητα και διεθνής προσοχή

Η πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον αυξημένης ευαισθησίας απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, με πρόσφατα περιστατικά βίας να εντείνουν τη δημόσια συζήτηση.

Παρότι οι Ελβετοί ψηφοφόροι ιστορικά απορρίπτουν ακραίες προτάσεις, το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό, με επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους να εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στην οικονομία και στο επενδυτικό προφίλ της χώρας.