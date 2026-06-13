Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

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Σε επιχείρηση διάσωσης 32 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές σε θαλάσσια περιοχή περίπου 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), μετά τον εντοπισμό της λέμβου από επανδρωμένο αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.

Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με τη βοήθεια σκάφους της FRONTEX, καθώς και εμπορικού πλοίου με σημαία Παναμά που έπλεε στην περιοχή, και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επικρατούν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.