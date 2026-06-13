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Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο
Ειδήσεις
14:59 - 13 Ιουν 2026

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με την Αθήνα και της αναβάθμισης της αποτρεπτικής ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Λευκωσία επιδιώκει τη διαρκή παρουσία μαχητικών αεροσκαφών της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο.  

Μετά τα γεγονότα στις αρχές Μαρτίου, οπότε εχθρικό drone έφτασε ως τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, η κυπριακή πλευρά επιδιώκει πιο αποτελεσματική κάλυψη και προστασία του FIR Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι η περιοδική παρουσία ελληνικών μαχητικών στην αεροπορική βάση της Πάφου δεν επαρκεί, με αποτέλεσμα να εξετάζεται μια πιο σταθερή και μόνιμη ανάπτυξη δυνάμεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», σχεδιάζεται η διεύρυνση της παρουσίας ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο, στο πλαίσιο των κοινών αμυντικών σχεδιασμών. Εκτός από την εναλλαγή των πληρωμάτων, δεν αποκλείεται στο μέλλον να αλλάζει και ο τύπος των αεροσκαφών που θα σταθμεύουν ή θα επιχειρούν από κυπριακό έδαφος.

Αυτή την περίοδο επιχειρούν στην Κύπρο ελληνικά μαχητικά F-16, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο σε επόμενη φάση να αντικατασταθούν από άλλα αεροσκάφη, όπως τα F-4 Phantom.

Η παρουσία ελληνικών αεροσκαφών στην περιοχή συμβάλλει επίσης στην επιχειρησιακή συνεργασία και εξοικείωση του ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς), ιδιαίτερα σε επίπεδο συντονισμού και διαλειτουργικότητας με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμη παρουσία ελληνικής φρεγάτας στο κυπριακό θαλάσσιο χώρο για την επιτήρηση και προστασία της κυπριακής ΑΟΖ, με τις ναυτικές μονάδες να εναλλάσσονται ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων.

Την ίδια ώρα, η νέα Συμφωνία Καθεστώτος Δυνάμεων (SOFA) μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας θεσπίζει το νομικό πλαίσιο για κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες, ασκήσεις και παρουσία δυνάμεων στις δύο χώρες.

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