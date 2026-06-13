ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου στη 1:20 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που είχε θέσει το δικαστήριο για την απομάκρυνση του ονόματος έως τις 11:59 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Τραμπ είχε ήδη αφαιρεθεί τη Δευτέρα από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Κένεντι.
Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, του οποίου προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, είχε αποφασίσει τον Δεκέμβριο τη μετονομασία του σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts», με την τοποθέτηση της νέας ονομασίας να ξεκινά αμέσως την επόμενη ημέρα.
Σημειώνεται πως το Κέντρο Κένεντι λειτουργεί από το 1971 ως μνημειακός πολιτιστικός οργανισμός αφιερωμένος στη μνήμη του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.