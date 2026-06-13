ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδικά συνεργεία προχώρησαν νωρίς σήμερα το πρωί στην αφαίρεση του ονόματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Κένεντι, λιγότερο από έξι μήνες μετά την τοποθέτησή του στην πρόσοψη του κτιρίου, έπειτα από δικαστική απόφαση που έκρινε ότι η μετονομασία του εμβληματικού χώρου δεν μπορεί να γίνει χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Οι εργασίες ξεκίνησαν περίπου στη 1:20 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας), λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ότι η κυβέρνηση δεν θα προλάβαινε την προθεσμία που είχε θέσει το δικαστήριο για την απομάκρυνση του ονόματος έως τις 11:59 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Τραμπ είχε ήδη αφαιρεθεί τη Δευτέρα από την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Κένεντι.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου, του οποίου προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, είχε αποφασίσει τον Δεκέμβριο τη μετονομασία του σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts», με την τοποθέτηση της νέας ονομασίας να ξεκινά αμέσως την επόμενη ημέρα.

Σημειώνεται πως το Κέντρο Κένεντι λειτουργεί από το 1971 ως μνημειακός πολιτιστικός οργανισμός αφιερωμένος στη μνήμη του δολοφονηθέντος προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι.