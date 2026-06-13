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Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν
Ειδήσεις
19:14 - 13 Ιουν 2026

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Reporter.gr Newsroom
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Το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τη συμφωνία που θα οδηγήσει στον οριστικό τερματισμό του πολέμου δεν θα υπογραφεί την Κυριακή (14/6), όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, ξεκαθάρισε σήμερα η Τεχεράνη, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι.  

«Πρέπει να περιμένουμε την ακριβή ώρα υπογραφής του μνημονίου. Αν και δεν θα γίνει αύριο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να συμβεί τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μπαγκέι, για να προσθέσει:

«Ωστόσο, λόγω της αστάθειας της άλλης πλευράς, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με αυτή τη διαδικασία».

Η σύσταση του Μπαγκέι προς τα ΜΜΕ για αυτοσυγκράτηση έρχεται λίγη ώρα μετά την αντίστοιχη δήλωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος έγραψε στο Χ πως το Μνημόνιο Κατανόησης είναι κοντά στην ολοκλήρωσή του, αλλά «μέχρι να οριστικοποιηθεί, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφύγουν να προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του», διαβεβαιώνοντας πως όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή.

{https://x.com/araghchi/status/2065447197139738809}

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ εξήγησε, ακόμη, πως η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα δεν σχεδιάζει να μεταβεί στη Γενεύη ή σε άλλον προορισμό το προσεχές διάστημα.

Τέλη στο Ορμούζ «για τις υπηρεσίες που παρέχουμε»

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να χρεώνει για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Στενό του Ορμούζ και τόνισε ότι η απελευθέρωση των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να τερματίσει την πολύμηνη πολεμική διαμάχη στη Μέση Ανατολή, με το τελικό κείμενο της συμφωνίας να έχει καταρτιστεί.

{https://x.com/CMShehbaz/status/2065751039136207357}

Το Πακιστάν προετοιμάζεται τώρα για μία ηλεκτρονική υπογραφή που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, ενώ θα ακολουθήσουν συνομιλίες τεχνικού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα, όπως σημείωσε ο Σαρίφ.

Ακόμη, ο Αμερικανός Υπουργός Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News: «Θα δούμε, ίσως κι αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού το θέματος».

Μάλιστα, ο ίδιος διαβεβαίωσε πως η τελική συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, σημειώνοντας: «Είμαι πολύ βέβαιος ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει».

«Το μήνυμά μου είναι ότι τα βασικά στοιχεία είναι εξαιρετικά», προσέθεσε ο Υπουργός αναφερόμενος στην αμερικανική οικονομία και υποστήριξε πως κατά την εκτίμησή του «σύντομα θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτής της κατάστασης».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/2026 - 19:14
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