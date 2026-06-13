Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Κατά την απολογία του, ο 65χρονος αρνήθηκε κάθε ανάμειξη στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τους θανάτους των δύο θυμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε τη διάθεσή του να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και να συνδράμει στην έρευνα παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο του ζητηθεί.

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής είπαν το τελευταίο αντίο στη 54χρονη και τον 26χρονο μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το πρωί στον Λόγγο Αιγίου, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να τους αποχαιρετήσει, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Η υπόθεση εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές τόσο για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας όσο και για τα πορίσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που αναμένονται.

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