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Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα
Ειδήσεις
19:15 - 13 Ιουν 2026

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Reporter.gr Newsroom
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Πέντε διαφορετικές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις ξέσπασαν σήμερα, 13 Ιουνίου 2026, κυρίως εξαιτίας της έντονης δραστηριότητας κεραυνών που καταγράφηκε σε περιοχές της Κορινθίας, των Μεθάνων και της Βοιωτίας.  

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, τα μέτωπα εντοπίστηκαν στις εξής περιοχές:

  • Σχίνος Κορινθίας (ήδη υπό έλεγχο)
  • Σκαλωσιά Κορινθίας (οριοθετημένη)
  • Δύο εστίες στα Μέθανα (οριοθετημένες)
  • Θήβα Βοιωτίας (οριοθετημένη)

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, καταφέρνοντας να περιορίσουν γρήγορα την εξάπλωση των εστιών και να σταθεροποιήσουν την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε την εξέλιξη των περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας drones με οπτικές και θερμικές κάμερες για καλύτερη εικόνα του πεδίου.

Συνολικά, στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 45 πυροσβέστες, τέσσερις πεζοπόρες ομάδες και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν οκτώ αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, σε κανένα από τα περιστατικά δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές ή για κρίσιμες υποδομές.

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