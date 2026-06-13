ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Η άνοδος του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνθηκε σημαντικά στα τέλη Απριλίου και κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αναγκάζοντας τους Αμερικανούς καταναλωτές να προσαρμοστούν γρήγορα σε συνθήκες μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τη νεότερη έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την οικονομική δραστηριότητα στις διάφορες περιφέρειες της χώρας, γνωστή ως «Beige Book».

Σύμφωνα με τη Fed, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, επιβάρυνε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και διεύρυνε τις διαφορές στις καταναλωτικές δαπάνες μεταξύ των διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους.

Στην περιφέρεια του Κάνσας Σίτι, η εικόνα που καταγράφηκε έδειξε ότι τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε διαθέσιμο δολάριο πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά.

Αντίθετα, οι καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι επηρεάζονται λιγότερο από τις ανατιμήσεις, συνέχισαν να εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Το φαινόμενο που συχνά περιγράφεται ως «οικονομία σε σχήμα Κ» έγινε ιδιαίτερα εμφανές σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκεί, τα καταστήματα που απευθύνονται σε εύπορους πελάτες κατέγραψαν ισχυρή ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αξεσουάρ και κυρίως για ακριβά ρολόγια χειρός. Την ίδια στιγμή, τα καταστήματα που εξυπηρετούν καταναλωτές μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων κινήθηκαν σε σαφώς πιο υποτονικούς ρυθμούς.

Παρόμοια εικόνα διαπιστώθηκε και στην Ατλάντα, όπου σχετική ανάλυση κατέδειξε ότι οι οικονομικά ισχυρότεροι καταναλωτές συνέχισαν να δαπανούν χρήματα σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «αδιαπραγμάτευτη πολυτέλεια».

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές δυσκολίες, πολλοί Αμερικανοί κατέφυγαν περισσότερο στη χρήση πιστωτικών καρτών, περιόρισαν τις επισκέψεις τους στα καταστήματα και επικέντρωσαν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα αγαθά.

Η συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά οδήγησε συνολικά την οικονομία σε ήπια έως μέτρια αναπτυξιακή πορεία, όπως καταγράφεται στην έκθεση της Fed.

Οι εκτιμήσεις για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν επίσης επιφυλακτικές, καθώς οι επιχειρήσεις αναμένουν περιορισμένες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ η αυξημένη αβεβαιότητα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα.

Οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στις τιμές των καυσίμων. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφέρθηκε σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι συσκευασίες, τα τρόφιμα και τα λιπάσματα.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις και σε προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός του ενεργειακού τομέα, όπως οι επισκευές αυτοκινήτων και τα ηλεκτρονικά είδη.

Η έρευνα ανέδειξε ακόμη την ανησυχία των επιχειρήσεων για τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους τους, καθώς εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας στους καταναλωτές.

Πολλές περιφέρειες της Fed επισήμαναν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους περιορισμού των πληθωριστικών επιπτώσεων μέσω αναπροσαρμογών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, περιορισμού της προσφοράς προϊόντων ή απορρόφησης μέρους του αυξημένου κόστους, προκειμένου να διατηρήσουν τη ζήτηση.

Οι μισθολογικές αυξήσεις συνέχισαν να κινούνται σε ήπια επίπεδα, ωστόσο οι περιφερειακές τράπεζες της Fed κατέγραψαν συχνότερες προσαρμογές αποδοχών και επιδομάτων κόστους ζωής, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιβαρύνσεις που προκαλούν τα ακριβότερα καύσιμα και τα αυξημένα έξοδα των νοικοκυριών.

Ο Σαλ Γκουατιέρι, ανώτερος οικονομολόγος της BMO Capital Markets, δήλωσε ότι αυτές οι αυξήσεις των μισθών θα μπορούσαν να μετατρέψουν το σοκ των τιμών του πετρελαίου «σε μια επίμονη γενική αύξηση του πληθωρισμού».

«Το Beige Book είναι «το τελευταίο προειδοποιητικό σημάδι ότι ο πληθωρισμός μετατρέπεται γρήγορα σε ένα επίμονο πρόβλημα», δήλωσε σύμφωνα με το MarketWatch, η Χέδερ Λονγκ, επικεφαλής αναλυτής της Navy Federal Credit Union. «Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τη Fed και προς το παρόν η οικονομία έχει ένα πρόβλημα πληθωρισμού».

«Ο Κέβιν Γουόρς πρέπει να διαβεβαιώσει τον κόσμο — ειδικά τους επενδυτές ομολόγων — ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να εξασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα», δήλωσε η Λονγκ.