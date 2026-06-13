ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες
Ειδήσεις
16:55 - 13 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η άνοδος του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες επιταχύνθηκε σημαντικά στα τέλη Απριλίου και κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αναγκάζοντας τους Αμερικανούς καταναλωτές να προσαρμοστούν γρήγορα σε συνθήκες μειωμένης αγοραστικής δύναμης. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τη νεότερη έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για την οικονομική δραστηριότητα στις διάφορες περιφέρειες της χώρας, γνωστή ως «Beige Book».  

Σύμφωνα με τη Fed, η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, η οποία συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, επιβάρυνε περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και διεύρυνε τις διαφορές στις καταναλωτικές δαπάνες μεταξύ των διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών.

Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με αυξημένες δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους.

Στην περιφέρεια του Κάνσας Σίτι, η εικόνα που καταγράφηκε έδειξε ότι τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο κάθε διαθέσιμο δολάριο πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αγορά.

Αντίθετα, οι καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα, οι οποίοι επηρεάζονται λιγότερο από τις ανατιμήσεις, συνέχισαν να εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Το φαινόμενο που συχνά περιγράφεται ως «οικονομία σε σχήμα Κ» έγινε ιδιαίτερα εμφανές σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Εκεί, τα καταστήματα που απευθύνονται σε εύπορους πελάτες κατέγραψαν ισχυρή ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αξεσουάρ και κυρίως για ακριβά ρολόγια χειρός. Την ίδια στιγμή, τα καταστήματα που εξυπηρετούν καταναλωτές μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων κινήθηκαν σε σαφώς πιο υποτονικούς ρυθμούς.

Παρόμοια εικόνα διαπιστώθηκε και στην Ατλάντα, όπου σχετική ανάλυση κατέδειξε ότι οι οικονομικά ισχυρότεροι καταναλωτές συνέχισαν να δαπανούν χρήματα σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «αδιαπραγμάτευτη πολυτέλεια».

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές δυσκολίες, πολλοί Αμερικανοί κατέφυγαν περισσότερο στη χρήση πιστωτικών καρτών, περιόρισαν τις επισκέψεις τους στα καταστήματα και επικέντρωσαν τις αγορές τους στα απολύτως απαραίτητα αγαθά.

Η συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά οδήγησε συνολικά την οικονομία σε ήπια έως μέτρια αναπτυξιακή πορεία, όπως καταγράφεται στην έκθεση της Fed.

Οι εκτιμήσεις για το επόμενο εξάμηνο παραμένουν επίσης επιφυλακτικές, καθώς οι επιχειρήσεις αναμένουν περιορισμένες μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα, ενώ η αυξημένη αβεβαιότητα συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά το επιχειρηματικό κλίμα.

Οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στις τιμές των καυσίμων. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος μεταφέρθηκε σε τομείς όπως οι μεταφορές, οι συσκευασίες, τα τρόφιμα και τα λιπάσματα.

Παράλληλα, καταγράφηκαν ανατιμήσεις και σε προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός του ενεργειακού τομέα, όπως οι επισκευές αυτοκινήτων και τα ηλεκτρονικά είδη.

Η έρευνα ανέδειξε ακόμη την ανησυχία των επιχειρήσεων για τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους τους, καθώς εξετάζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να μεταφέρουν το αυξημένο κόστος λειτουργίας στους καταναλωτές.

Πολλές περιφέρειες της Fed επισήμαναν ότι οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους περιορισμού των πληθωριστικών επιπτώσεων μέσω αναπροσαρμογών στις εφοδιαστικές αλυσίδες, περιορισμού της προσφοράς προϊόντων ή απορρόφησης μέρους του αυξημένου κόστους, προκειμένου να διατηρήσουν τη ζήτηση.

Οι μισθολογικές αυξήσεις συνέχισαν να κινούνται σε ήπια επίπεδα, ωστόσο οι περιφερειακές τράπεζες της Fed κατέγραψαν συχνότερες προσαρμογές αποδοχών και επιδομάτων κόστους ζωής, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι επιβαρύνσεις που προκαλούν τα ακριβότερα καύσιμα και τα αυξημένα έξοδα των νοικοκυριών.

Ο Σαλ Γκουατιέρι, ανώτερος οικονομολόγος της BMO Capital Markets, δήλωσε ότι αυτές οι αυξήσεις των μισθών θα μπορούσαν να μετατρέψουν το σοκ των τιμών του πετρελαίου «σε μια επίμονη γενική αύξηση του πληθωρισμού».

«Το Beige Book είναι «το τελευταίο προειδοποιητικό σημάδι ότι ο πληθωρισμός μετατρέπεται γρήγορα σε ένα επίμονο πρόβλημα», δήλωσε σύμφωνα με το MarketWatch, η Χέδερ Λονγκ, επικεφαλής αναλυτής της Navy Federal Credit Union. «Είναι ένα δύσκολο περιβάλλον για τη Fed και προς το παρόν η οικονομία έχει ένα πρόβλημα πληθωρισμού».

«Ο Κέβιν Γουόρς πρέπει να διαβεβαιώσει τον κόσμο — ειδικά τους επενδυτές ομολόγων — ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να εξασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα», δήλωσε η Λονγκ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα
Ναυτιλία

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια
Πολιτική

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ