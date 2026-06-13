Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει τον σημαντικότερο αναπτυξιακό μοχλό της χώρας, δημιουργώντας νέες επενδύσεις, ποιοτικές θέσεις εργασίας και υψηλότερα εισοδήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση εργάστηκε συστηματικά μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό, διαπραγματεύσεις και συντονισμένες προσπάθειες, προκειμένου να αξιοποιηθεί η ισχύς της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, η οποία διατηρεί την πρωτιά παγκοσμίως, συνεισφέρει το 8%-9% του ΑΕΠ και υποστηρίζει περίπου 200.000 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Ήταν όραμά μας και καταβάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, στρατηγική, διαπραγματεύσεις και κόπο για να μπορέσουμε αυτή την τεράστια δύναμη που έχει η ελληνική ποντοπόρος ναυτιλία- η οποία είναι η πρώτη στον κόσμο, φέρνει 8-9% του ΑΕΠ ως έσοδα και 200.000 πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας- να τη χρησιμοποιήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε στην όποια διαπραγμάτευση. Να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να φεύγουν στο εξωτερικό. Αντιθέτως, να ξαναμπεί η συζήτηση στην ελληνική οικογένεια για το πώς θα ασχοληθούν με επαγγέλματα της ναυτιλίας ή γύρω από τη ναυτιλία, για να εξασφαλίσουν το μέλλον τους, να μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι, να μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους, να ερωτευτούν, να παντρευτούν, να είναι ευτυχισμένοι», δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι η ναυτιλία δεν αφορά αποκλειστικά έναν περιορισμένο επιχειρηματικό κύκλο, αλλά συνιστά έναν βασικό αναπτυξιακό πυλώνα για ολόκληρη τη χώρα, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία πλούτου, απασχόλησης και οικονομικής δραστηριότητας σε τοπικό επίπεδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj7p5krsdttl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Δεν θέλω να πιστεύουν κάποιοι ότι ορισμένοι πλούσιοι εφοπλιστές διακινούν μεταξύ τους τον μεγάλο πλούτο και κερδίζουν. Η προστιθέμενη αξία στη χώρα από τη ναυτιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το κομμάτι της ποντοπόρου ναυτιλίας με τα ναυπηγεία, το yachting, τις μαρίνες, μαζί με την ανάπτυξη και τα έσοδα που φέρνει η ακτοπλοΐα, μεταφέροντας κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στα νησιά μας, αλλά και όλα τα επαγγέλματα τα οποία χτίζονται γύρω από αυτό, μπορούν να δώσουν σε μια περιοχή τεράστια άνθηση και ανάπτυξη. Αν επενδύσει κανείς σε μια λιμενική υποδομή, αυτό μεταφράζεται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, logistics, τροφοδοσία, security κλπ. Για φανταστείτε, λοιπόν, σε κάθε λιμάνι που έχει η χώρα, σε κάθε μαρίνα, σε κάθε αγκυροβόλιο, να υπάρχει η δυνατότητα για τα παιδιά μας να έχουν αυτές τις ευκαιρίες. Και οι περιουσίες των ανθρώπων, δηλαδή τα οικόπεδά τους, τα σπίτια τους να αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Αυτό δεν είναι το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας;».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και το γεωπολιτικό περιβάλλον, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα μέσω της ναυτιλίας της, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά ζητήματα όπως η ενεργειακή ασφάλεια, οι μεταφορές, ο πληθωρισμός και συνολικά το κόστος ζωής.

«Η Ελλάδα κατέχει 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας με ελληνόκτητα πλοία. Το εμπόριο στον πλανήτη, γίνεται 80% μέσα από τη θάλασσα. Άρα, το πόσο θα κοστίζει η ενέργεια και πώς θα φτάσει αυτό στο νοικοκυριό, το αν τα προϊόντα θα είναι ακριβά ή φθηνά, αν θα έχουμε πληθωρισμό και αν θα έχουμε επάρκεια, είναι σε άμεση συνάρτηση με την ποντοπόρο ναυτιλία».

Παράλληλα, εξήγησε ότι στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την ενεργειακή μετάβαση, η ελληνική πλευρά αξιοποίησε τη δυναμική της ελληνόκτητης ναυτιλίας, προκειμένου να προωθηθούν λύσεις που θα είναι εφαρμόσιμες και δεν θα επιβαρύνουν υπερβολικά τις οικονομίες και τις κοινωνίες.

Σε ό,τι αφορά την ακτοπλοΐα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένουν η ασφάλεια των επιβατών και η αποτροπή αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

«Η ασφάλεια για εμάς, στην ακτοπλοΐα, είναι πάνω από όλα. Μόνο από τον Πειραιά διακινούνται 10.700.000 επιβάτες για τα νησιά μας σε κάθε τουριστική σεζόν. Αυξήσεις στα εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρυσι και δεν έχουμε και μέχρι τώρα. Φέτος, δώσαμε 60 εκ. ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοΐα και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από τον Μάρτιο. Έχω μιλήσει με τον κύριο πρωθυπουργό, με την προεδρία της κυβέρνησης και τον Κωστή Χατζηδάκη και θα δούμε, στη διάρκεια του καλοκαιριού, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα τους αφήσουμε τους ανθρώπους έτσι. Θα στηρίξουμε και την ακτοπλοΐα μας και το τουριστικό μας προϊόν, αλλά με μέτρο, δεν πέφτουν λεφτά από τα δέντρα», σημείωσε.

Με αφορμή το πρόσφατο συμβάν στο πλοίο Blue Star 2, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, με στόχο την προστασία των επιβατών και την ασφαλή συνέχιση του δρομολογίου.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, εξήρε το έργο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος και παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε συνεργασία με τη Frontex και τις αρχές της Λιβύης.

«Είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο. Είναι ό,τι πιο αισχρό, ό,τι πιο ανήθικο μπορεί να κάνει κανείς. Οι άντρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος δίνουν αυτές τις μάχες κάθε μέρα στο Αιγαίο, μέρα και νύχτα. Συνολικά, σε σχέση με πέρυσι, έχουμε 23% μείωση στις ροές. Έχουμε 62% μείωση από την Τουρκία και 68% αύξηση από τη Λιβύη. Συμφωνήσαμε με την Frontex, τα αεροπλάνα και τα drones της Frontex δεν θα πετάνε πλέον πάνω από την Κρήτη και στο πέλαγος. Θα πετάνε στα δώδεκα ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης. Στέλνουμε μόνιμο εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος στην Τρίπολη και ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν τρία σκάφη στις λιβυκές αρχές, ώστε να τους βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε.

Τέλος, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις, ο υπουργός υποστήριξε ότι η πορεία της κυβέρνησης θα κριθεί αποκλειστικά από το έργο που παράγει και από τη σχέση που διατηρεί με την κοινωνία.

«Το αποτέλεσμα θα κριθεί αποκλειστικά από εμάς, από τη σχέση μας με την κοινωνία, από τη διάθεσή μας να σπρώξουμε μπροστά και να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Από το όραμά μας και το πώς δείχνουμε ότι στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας, τα παιδιά μας, την επόμενη γενιά. Από τα θέματα της ασφάλειας, της οικονομίας, της ανάπτυξης και της ακρίβειας και πώς εμείς τα αντιμετωπίζουμε. Κανένα κόμμα, καμία ίδρυση νέου κόμματος, όσα κι αν είναι αυτά, δεν μπορεί να επηρεάσει αυτή τη σχέση», κατέληξε.