Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η αύξηση των επιτοκίων στην οποία προχώρησε η ΕΚΤ δεν θα είναι η τελευταία και, επομένως, το ερώτημα δεν είναι «εάν» θα προβεί σε νέα αύξηση, αλλά «πότε» θα γίνει αυτό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που θα κρίνουν αν η επόμενη αύξηση θα γίνει σύντομα, δηλαδή στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι πληθωριστικές πιέσεις και η πορεία των τιμών του πετρελαίου, με την κατάσταση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των προσπαθειών για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ/Ισραήλ και Ιράν, να παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Οι περισσότεροι παράγοντες της αγοράς, βέβαια, εκτιμούν πως η επόμενη αύξηση θα έρθει τον Σεπτέμβριο, καθώς τότε η ΕΚΤ θα έχει στη διάθεσή της τις νέες προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη (11/6) η ΕΚΤ έγινε η πρώτη μεγάλη τράπεζα παγκοσμίως που προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων, κατά 25 μονάδες βάσης, σχεδόν μία τριετία μετά την τελευταία αύξηση. Την ίδια ώρα, η Fed και η Τράπεζα της Αγγλίας τηρούν αμετάβλητη στάση, ευρισκόμενες εν αναμονή των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, περιγράφοντας τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν την ομόφωνη, όπως είπε, απόφαση, έκανε λόγο για «μεγάλο ενεργειακό σοκ» και προειδοποίησε πως οι πληθωριστικές πιέσεις επεκτείνονται στην οικονομία και πέραν του ενεργειακού τομέα. Οι διατυπώσεις της επιβεβαιώνουν όσους εκτιμούν ότι η ΕΚΤ δεν θα μείνει στην αύξηση της Πέμπτης, αλλά θα προχωρήσει σύντομα στην επόμενη.

Η ίδια, μάλιστα, σημείωσε πως η αύξηση στις τιμές ενέργειας αναμένεται να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να τον διατηρήσει «πολύ πάνω από τον στόχο μέχρι το α’ εξάμηνο του 2027». Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 3% το 2026 και σε 2,3% του χρόνου, ενώ ο δομικός εκτιμάται πως θα κυμανθεί στο 2,5% και για τα δύο έτη.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα – Έτοιμοι για αύξηση ακόμη και τον επόμενο μήνα

Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, Γιοακίμ Νάγκελ, δήλωσε την Παρασκευή (12/6) πως η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, εάν αυξηθούν οι πιέσεις από το ενεργειακό σοκ στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο νέος διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Εσθονίας, Ούλο Κάασικ, εκτίμησε πως ο πληθωρισμός θα μπορούσε να επιταχυνθεί περισσότερο από το προβλεπόμενο, εν μέσω μίας περιόδου αυξημένης αβεβαιότητας.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, από τη μεριά του, τόνισε επίσης την Παρασκευή (12/6) πως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και «δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο ούτε για τον Σεπτέμβριο», σημειώνοντας πως οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία πληθωρισμού και ενεργειακών τιμών.

Όπως επισήμανε, τα διαδοχικά σοκ από την πλευρά της προσφοράς – από την πανδημία έως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις – έχουν δυσκολέψει σημαντικά τη χάραξη νομισματικής πολιτικής, καθώς τα επιτόκια δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις αιτίες των ανατιμήσεων στην ενέργεια.

Τι «βλέπει» η αγορά

Οι επενδυτές εκτιμούν πως η ΕΚΤ θα προβεί σε τουλάχιστον δύο αυξήσεις των επιτοκίων καταθέσεων που τώρα ανέρχεται στο 2,25%.

Σημειώνουν, ακόμη, πως η ΕΚΤ θα έχει έναν λόγο να μην κάνει «κίνηση» τον Ιούλιο εάν οι τιμές του πετρελαίου (που τώρα έχουν αρχίσει να πέφτουν) παραμένουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή πέριξ των 90 δολαρίων, και ο πληθωρισμός δεν «ξεφύγει» και πάλι.

Αντίθετα, μία άνοδος των τιμών πετρελαίου ή/και η επιτάχυνση του δομικού πληθωρισμού θα προκαλέσει μία νέα αύξηση τον Ιούλιο.

Η Goldman Sachs σημείωσε πως η αναμονή μέχρι τον Σεπτέμβριο θα παρείχε στο ΔΣ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της σύγκρουσης στο Ιράν και τις τιμές ενέργειας, τη δυναμική του πληθωρισμού και τις προβλέψεις των οικονομολόγων. «Ωστόσο, μία αύξηση τον Ιούλιο παραμένει πιθανή εάν υπάρξει νέα άνοδος των τιμών ενέργειας και ενδείξεις ισχυρότερων μετακυλιόμενων επιδράσεων στον υποκείμενο πληθωρισμό», σημειώνει ακόμη η Goldman Sachs.

Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, ακόμη και να τελειώσει ο πόλεμος τις επόμενες ημέρες, οι τιμές στα καύσιμα θα αργήσουν να αποκλιμακωθούν, καθώς θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουν οι ροές ενέργειας και η παραγωγή στα κανονικά – προ του πολέμου – επίπεδα.

Το Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχους της ΕΚΤ, σημείωσε πως οι τραπεζίτες σε κάθε περίπτωση ενσωματώνουν στις προβλέψεις τους δύο ακόμη αυξήσεις· επομένως, ακόμη κι ο Ιούλιος δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για την επόμενη αύξηση, η ΕΚΤ θα μπορούσε να δράσει αργότερα.

Παράλληλα, το ΔΝΤ σημείωσε σε σχετική του έκθεση ότι «το βασικό επιτόκιο θα πρέπει να αυξηθεί για να διατηρηθεί ο αντίκτυπος του σοκ στον πληθωρισμό συγκρατημένος», εκτιμώντας πως επίκειται μία σωρευτική αύξηση της τάξης των 50 μονάδων βάσεις (δύο αυξήσεις των 25 μ.β. δηλαδή), χωρίς να αποκλείει και μία τρίτη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.