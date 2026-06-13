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Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα
Ναυτιλία
20:39 - 13 Ιουν 2026

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Οι αυξήσεις στους ναύλους των εμπορευματοκιβωτίων επανέρχονται δυναμικά τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας νέο προβληματισμό στις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές της ναυτιλιακής αγοράς, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι πλέον το ύψος των ναύλων αλλά η αυξανόμενη αβεβαιότητα που συνοδεύει το παγκόσμιο εμπόριο.  

Οι τελευταίοι δείκτες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καταγράφουν σημαντική άνοδο. Ο δείκτης Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) αυξήθηκε περίπου 40% μέσα σε έναν μήνα, ενώ ο δείκτης World Container Index της Drewry κατέγραψε άνοδο κοντά στο 50%. Οι τιμές μεταφοράς από την Ασία προς τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών προσεγγίζουν τα 2.250 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο, ενώ τα δρομολόγια προς τη Μεσόγειο ξεπερνούν τα 3.800 δολάρια.

Πίσω από τους αριθμούς, όμως, εξελίσσεται μια βαθύτερη μεταβολή. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι επιχειρήσεις λάμβαναν αποφάσεις με βάση κυρίως το κόστος μεταφοράς και τους χρόνους παράδοσης. Σήμερα καλούνται να συνυπολογίσουν παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικοί πόλεμοι, οι δασμοί, οι ενεργειακές αναταράξεις και οι κίνδυνοι διακοπής κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών.

Οι κρίσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή κατέδειξαν ότι οι εφοδιαστικές αλυσίδες μπορούν να επηρεαστούν άμεσα από στρατιωτικές συγκρούσεις ή πολιτικές αποφάσεις. Παράλληλα, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι μεταφορικές δαπάνες, οι δασμοί και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αλληλοεπηρεάζονται.

Ως αποτέλεσμα, οι αποστολείς φορτίων δεν αγοράζουν πλέον απλώς μεταφορική υπηρεσία. Στην πραγματικότητα αγοράζουν χρόνο και ασφάλεια. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να μεταφέρουν προϊόντα νωρίτερα από τον προγραμματισμό τους, να αυξάνουν τα αποθέματά τους ή να δεσμεύουν επιπλέον μεταφορική ικανότητα προκειμένου να προστατευθούν από μελλοντικές αναταράξεις.

Η τάση αυτή δημιουργεί έναν νέο τρόπο λειτουργίας του διεθνούς εμπορίου. Η λογική της ελάχιστης αποθήκευσης και της παράδοσης «την κατάλληλη στιγμή», που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίες, δίνει σταδιακά τη θέση της σε στρατηγικές μεγαλύτερης ανθεκτικότητας. Οι επιχειρήσεις είναι πλέον διατεθειμένες να πληρώσουν υψηλότερο κόστος σήμερα προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο σημαντικότερων απωλειών αύριο.

Για τη ναυτιλία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα. Οι διακυμάνσεις των ναύλων δεν καθορίζονται πλέον αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση μεταφορικής ικανότητας, αλλά και από τις προσδοκίες των αγορών για μελλοντικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, το κρίσιμο ερώτημα για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο πόσο θα κοστίσει η μεταφορά ενός φορτίου, αλλά αν το φορτίο θα φτάσει εγκαίρως και χωρίς απρόβλεπτες επιβαρύνσεις. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει φέρει η σημερινή περίοδος αστάθειας στο παγκόσμιο εμπόριο.

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