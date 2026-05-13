Απ’ τη μια ατυχία στην άλλη η Βάσια Αθανασίου

Η ειρωνεία κι ο σαρκασμός είναι πολύτιμα όπλα. Αφοπλιστικά. Αρκεί να ξέρεις πώς (και πότε) να τα χρησιμοποιείς. Κι η Βάσια Αθανασίου φαίνεται πως δεν κατέχει και πολύ καλά αυτή τη γνώση…

Οπότε αναπόφευκτα εκτίθεται – εκθέτει και το κόμμα που τη στηρίζει θα έλεγε κάποιος ολίγον τι κακόπιστος – κι αναγκάζεται κατόπιν εορτής να μαζεύει τα αμάζευτα, για την τιμή της πολιτικής ευπρέπειας.

Τέλος πάντων, με τα πολλά, σώθηκε ο πολιτικός πολιτισμός και σήμερα· έλαβε κι η κοινωνία τη σοβαρότητα και τη συνέπεια που της έλειπε, όπως μας ενημέρωσε η κ. Αθανασίου στην επανορθωτική (;) της ανάρτηση και πάμε στα επόμενα.

Τα οποία μετά βεβαιότητος θα έρθουν, αφού η φέρελπις πολιτικός παραμένει ακόμη επιλαχούσα, περιμένοντας καρτερικά τον θάνατο που θα τη μπάσει στη Βουλή (sic). Κι αν δεν έρθει αυτός, θα έρθουν οι εκλογές να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Οπότε, ες αύριον τα σπουδαία…

Πάντως, κυκλοφορεί μία φράση του Ίαν Φλέμινγκ, αρκετά viral, που λέει: «Την πρώτη φορά είναι τυχαίο· τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση· την τρίτη, εχθρική ενέργεια».

Ας το έχει κατά νου (και) η Βάσια Αθανασίου στην επόμενη αυθόρμητη – πολιτική – τοποθέτησή της…