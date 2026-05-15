Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)
14:44 - 15 Μάι 2026

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)

Reporter.gr Newsroom
Ο Σεργκέι Λαβρόφ είναι υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας από το 2004. Στην μετασοβιετική εποχή δεν υπάρχει προηγούμενο τόσο μακράς θητείας.

Συνεπώς, είναι ένας αξιωματούχος που τα έχει δει όλα - και στην περίπτωσή του αυτό δεν είναι υπερβολή. Οσοι τον έχουν συναντήσει, επισημαίνουν το χιούμορ του, αλλά και τον επιβλητικό τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται, με περισσότερο ή λιγότερο διπλωματικό τακτ.

Σε μία επίδειξη του συνδυασμού των δύο αυτών στοιχείων, ο ρώσος ΥΠΕΞ απευθύνθηκε σε έναν δημοσιογράφο, όταν το τηλέφωνό του χτύπησε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ινδία και εκείνος απάντησε στην κλήση. Ο Λαβρόφ αρχικά του ζήτησε να ολοκληρώσει τη συνομιλία του ώστε να συνεχιστεί η συνέντευξη. Όμως λίγο αργότερα ο ίδιος δημοσιογράφος άρχισε να μιλά και πάλι στο τηλέφωνο. Τότε ο Λαβρόφ αντέδρασε πιο «δυναμικά», λέγοντας: «Θα μπορούσατε να μας αφήσετε; Δεν αστειεύομαι! Παιδιά, βγάλτε τον έξω... Κύριε, συγγνώμη, αν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας, θα βγάλουν όπλο». Με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, δεν θα υπήρξε άλλη διακοπή...

{https://x.com/visegrad24/status/2055211443453079774}

