«Καταδρομική» της ΝΔ στην Πελοπόννησο κι ας αργούν(;) οι εκλογές

Εκλογές δεν πλησιάζουν – λένε στην κυβέρνηση – πάντως για καλό και για κακό ένα κλιμάκιο υπουργών συμμετέχει σε μία κομματική «καταδρομική» στην Πελοπόννησο (23/6-29/6), όπου ας μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει ο παράγων «Σαμαράς».

Η Ολγα Κεφαλογιάννη τέθηκε επικεφαλής κομματικού κλιμακίου στην Τρίπολη και στην Νεμέα, ο Νίκος Παπαθανάσης πήγε στη Μεγαλόπολη, ο Θάνος Πλεύρης, η Αννα Καραμανλη και η Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκαν ή θα επισκεφθούν την Αργολίδα, ο Μάκης Βορίδης τη Λακωνία, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε την Αρκαδία μαζί με τον Κώστα Κυρανάκη, ο Μαργαρίτης Σχοινάς την Κορινθία, ο Χρήστος Δήμας την Μεσσηνία, ενώ ειδικότερα στην Καλαμάτα, θα βρεθούν την Κυριακή (28/6) η Νίκη Κεραμέως και ο Κώστας Κυρανάκης – πολιτικά «παιδιά» του Σαμαρά.

Αν πάντως έχει ξεκινήσει με τέτοιους εντατικούς ρυθμούς η προεκλογική κούρσα, είτε θα πρόκειται για σπριντ ή θα απαιτηθούν πολλά… συμπληρώματα διατροφής…