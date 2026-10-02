Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ανέτρεψε την Παρασκευή τις αποφάσεις αποκλεισμού των δύο μεγαλύτερων αραβικών πολιτικών σχηματισμών από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, επιτρέποντας τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή είχε αποφασίσει στις 23 Σεπτεμβρίου να αποκλείσει την Ενωμένη Αραβική Λίστα (Ra'am), υπό τον Μανσούρ Αμπάς, καθώς και την Ενιαία Λίστα, στην οποία συμμετέχουν τα αραβικά κόμματα Hadash, Ta'al και Balad. Οι αποφάσεις είχαν προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το αίτημα για τον αποκλεισμό των κομμάτων είχε στηριχθεί, μεταξύ άλλων, στον ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως «εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος» και ότι υποστηρίζουν τον ένοπλο αγώνα εναντίον του. Πρόκειται για κριτήρια που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για τον αποκλεισμό κομμάτων και υποψηφίων από τις εκλογές.

Σε τρεις αποφάσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν επαρκή ώστε να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό των δύο εκλογικών σχηματισμών. Η απόφαση για τις δύο λίστες ήταν ομόφωνη.

Εγκρίθηκε και η υποψηφιότητα του Όφερ Κάσιρ

Το δικαστήριο ανέτρεψε επίσης, με ψήφους 7-2, τον αποκλεισμό του βουλευτή Όφερ Κάσιρ, μέλους του Hadash. Οι δύο δικαστές που μειοψήφησαν υποστήριξαν ότι ο Κάσιρ είχε εκφράσει στήριξη στον ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ.

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη στην περίπτωση του Σάμι Άμπου Σεχάντεχ, επικεφαλής του Balad. Ο ίδιος ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, μετά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά την οποία οι δικαστές είχαν καταστήσει σαφές ότι υπήρχε πλειοψηφία υπέρ του αποκλεισμού του.

Η υπόθεση συνδεόταν με άρθρο που είχε δημοσιεύσει μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, στις οποίες είχε αναφερθεί χαρακτηρίζοντάς τες «σημαντικό ιστορικό γεγονός». Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι με τη συγκεκριμένη αναφορά υποστήριξε τις επιθέσεις ή τον ένοπλο αγώνα.

Η θέση των αραβικών κομμάτων

Η Ra'am, υπό τον Μανσούρ Αμπάς, εκπροσωπεί κυρίως την αραβική μειονότητα και έχει υποστηρίξει την ισότητα των δικαιωμάτων. Η Ενιαία Λίστα αποτελεί συμμαχία των Hadash, Ta'al και Balad.

Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας και έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και εκπροσώπησης στην Κνεσέτ.

Η δικαστική απόφαση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον. Η συμμετοχή των αραβικών κομμάτων αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες που θα διαμορφώσουν τη σύνθεση της επόμενης Κνεσέτ, χωρίς ωστόσο να προδικάζεται η μετεκλογική έκβαση ή ο σχηματισμός κυβέρνησης.