ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές
Ειδήσεις
21:20 - 02 Οκτ 2026

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ανέτρεψε την Παρασκευή τις αποφάσεις αποκλεισμού των δύο μεγαλύτερων αραβικών πολιτικών σχηματισμών από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, επιτρέποντας τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή είχε αποφασίσει στις 23 Σεπτεμβρίου να αποκλείσει την Ενωμένη Αραβική Λίστα (Ra'am), υπό τον Μανσούρ Αμπάς, καθώς και την Ενιαία Λίστα, στην οποία συμμετέχουν τα αραβικά κόμματα Hadash, Ta'al και Balad. Οι αποφάσεις είχαν προσβληθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Το αίτημα για τον αποκλεισμό των κομμάτων είχε στηριχθεί, μεταξύ άλλων, στον ισχυρισμό ότι δεν αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως «εβραϊκό και δημοκρατικό κράτος» και ότι υποστηρίζουν τον ένοπλο αγώνα εναντίον του. Πρόκειται για κριτήρια που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για τον αποκλεισμό κομμάτων και υποψηφίων από τις εκλογές.

Σε τρεις αποφάσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν επαρκή ώστε να δικαιολογήσουν τον αποκλεισμό των δύο εκλογικών σχηματισμών. Η απόφαση για τις δύο λίστες ήταν ομόφωνη.

Εγκρίθηκε και η υποψηφιότητα του Όφερ Κάσιρ

Το δικαστήριο ανέτρεψε επίσης, με ψήφους 7-2, τον αποκλεισμό του βουλευτή Όφερ Κάσιρ, μέλους του Hadash. Οι δύο δικαστές που μειοψήφησαν υποστήριξαν ότι ο Κάσιρ είχε εκφράσει στήριξη στον ένοπλο αγώνα εναντίον του Ισραήλ.

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη στην περίπτωση του Σάμι Άμπου Σεχάντεχ, επικεφαλής του Balad. Ο ίδιος ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, μετά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά την οποία οι δικαστές είχαν καταστήσει σαφές ότι υπήρχε πλειοψηφία υπέρ του αποκλεισμού του.

Η υπόθεση συνδεόταν με άρθρο που είχε δημοσιεύσει μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, στις οποίες είχε αναφερθεί χαρακτηρίζοντάς τες «σημαντικό ιστορικό γεγονός». Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι με τη συγκεκριμένη αναφορά υποστήριξε τις επιθέσεις ή τον ένοπλο αγώνα.

Η θέση των αραβικών κομμάτων

Η Ra'am, υπό τον Μανσούρ Αμπάς, εκπροσωπεί κυρίως την αραβική μειονότητα και έχει υποστηρίξει την ισότητα των δικαιωμάτων. Η Ενιαία Λίστα αποτελεί συμμαχία των Hadash, Ta'al και Balad.

Οι Άραβες πολίτες του Ισραήλ αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας και έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία και εκπροσώπησης στην Κνεσέτ.

Η δικαστική απόφαση έρχεται λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πολιτικό περιβάλλον. Η συμμετοχή των αραβικών κομμάτων αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους παράγοντες που θα διαμορφώσουν τη σύνθεση της επόμενης Κνεσέτ, χωρίς ωστόσο να προδικάζεται η μετεκλογική έκβαση ή ο σχηματισμός κυβέρνησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai
Ειδήσεις

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων
Ειδήσεις

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αφορούν πολύ και την Ευρώπη
Ειδήσεις

Γιατί οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αφορούν πολύ και την Ευρώπη

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:50

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία

Υγεία
02/10/2026 - 22:37

Το παιδί μου διαγνώστηκε με κοιλιοκάκη – Τα πρώτα βήματα για την οικογένεια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:15

Συναγερμός στη Βρετανία: Κατηγορίες σε 28χρονο για σχέδιο με στόχο τον Φάρατζ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:59

Τσαβδαρίδης: Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας

Υγεία
02/10/2026 - 21:34

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:20

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

Πολιτική
02/10/2026 - 20:59

Μητσοτάκης: Ιστορική αναγνώριση για τον Όλυμπο η ένταξη στην UNESCO

Ειδήσεις
02/10/2026 - 20:35

Τουρκία: Η αναταραχή στα funds δοκιμάζει την οικονομία – Η προειδοποίηση της JPMorgan

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 20:19

Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 20:03

Η αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα σε νέα φάση ανάπτυξης: Η δυναμική της North Star

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 19:45

Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη

Οικονομία
02/10/2026 - 19:25

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 19:14

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/10/2026 - 19:12

Καββαδάς: Πληρωμή 7.726.101 ευρώ στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα θανατωθέντα ζώα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:56

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:43

Cosmos: Επενδύσεις άνω των €10 εκατ. – Επιχειρηματικό πλάνο για πωλήσεις €126,4 εκατ. το 2030

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:43

Σρέντερ: Στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής Hyperglobus ο πρώην καγκελάριος

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:31

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:22

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:20

Γκράβα: Προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος για οσμή αερίου - Δεν διαπιστώθηκε διαρροή

Εργασιακά
02/10/2026 - 18:14

ΔΟΕ και ΟΛΜΕ: Στάσεις εργασίας τον Οκτώβριο για υπερωρίες και αξιολόγηση

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:12

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στο οικονομικό δίκτυο της Χαμάς

Το σκίτσο του ΚΥΡ
02/10/2026 - 18:09

Περάστε κόσμε

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:00

ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη

Σχόλια Αγοράς
02/10/2026 - 17:52

Χρηματιστήριο: Τραπεζικό sell off -6% στο διήμερο - Εβδομαδιαία πτώση 1,16% για τον ΓΔ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/10/2026 - 17:42

Aegean: Ορισμός Chief Financial Officer και Chief Commercial Officer

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/10/2026 - 17:41

Ο πληθωρισμός... δεν πιάνεται

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 17:37

Νέο deal για την ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Εξαγοράζει το 100% της Γραφοτεχνικής

Εμπορεύματα
02/10/2026 - 17:36

Οι G7 αποδεσμεύουν έως 100 εκατ. βαρέλια ντίζελ και πετρελαίου

Πολιτική
02/10/2026 - 17:29

Απάντηση Τσουκαλά σε Μαρινάκη: Κανείς δεν δίνει σημασία στις επιστολές Μητσοτάκη, είναι για «εσωτερική κατανάλωση»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ