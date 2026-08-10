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ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα
Πολιτική
16:03 - 10 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Reporter.gr Newsroom
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«Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση (10/8) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στο In.gr.      

Ειδικότερα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη:

«Ο κ. Τσίπρας μας ξανασυστήθηκε ως «συμβιβασμένος Μαδούρο» ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως Πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον… μάθει.

Πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας εξηγήσει και την ταύτιση του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Η, δε, δήλωση του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού.

Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

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