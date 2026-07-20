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Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα
Ανεμοδείκτης
15:20 - 20 Ιουλ 2026

Η κυβερνητική αφωνία για το Άργος τα λέει όλα

Reporter.gr Newsroom
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Επισημάνθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα, όμως παρέμεινε χαμηλά στη δημοσιότητα, με ανεξήγητο τρόπο, θα έλεγε κανείς.

Η είδηση της δολοφονίας ενός 20χρονου από αστυνομικούς στο Αργος στις 8 Ιουλίου, ακολουθήθηκε από μία δήλωση του δημάρχου της πόλης, Γιάννη Μαλτέζου, προσκείμενου στη ΝΔ, που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, αφού τάχθηκε απερίφραστα υπέρ των αστυνομικών και λίγο - πολύ υποστήριξε ότι το θύμα, διεγνωσμένο με αυτισμό, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί στους δρόμους.

Επί ημέρες οι δηλώσεις αυτές του δημάρχου Αργους έδωσαν τροφή σε αντιπαραθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Εκκρεμούσε η επίσημη θέση της κυβέρνησης. Η οποία ήρθε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, μέσω της... σιωπής και της σαφούς απροθυμίας του κυβερνητικού εκπροσώπου να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις του Μαλτέζου, έπειτα από επίμονες ερωτήσεις που δέχθηκε στο μπρίφινγκ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή όμως ήταν η απουσία κάθε σχολίου για τα όσα συνέβησαν στο Αργος, από την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Προφανώς αυτή η στάση και η αδυναμία να διατυπωθεί μία καταδίκη, ή έστω αποδοκιμασία, τουλάχιστον των απαράδεκτων δηλώσεων του δημάρχου, οφείλεται και στις προσεχείς εκλογές. Μάλλον όμως δεν έχουν υπολογίσει, όσο και όπως θα έπρεπε στο Μαξίμου, τις ψήφους που μπορεί να χάνονται ακριβώς λόγω αυτής της παθητικής στάσης…

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 16:57
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