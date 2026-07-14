ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»
Ειδήσεις
10:22 - 14 Ιουλ 2026

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σχολίασε σήμερα (14/7) μέσω αυστηρής ανακοίνωσης που εξέδωσε τις μισαναπηρικές -όπως τις χαρακτηρίζει- δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, με αφορμή την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς.

Όπως αναφέρει λοιπόν η ΕΣΑμεΑ:

«Ο τραγικός θάνατος του 20χρονου Θοδωρή από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Η μετέπειτα επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για άτομο με αναπηρία αποτελεί ισχυρό σοκ για το αναπηρικό κίνημα και τις χιλιάδες οικογένειες ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Με δεδομένο ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, με μοναδικό ζητούμενο την πλήρη αλήθεια και την απόδοση ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκπρόσωπο του αναπηρικού κινήματος της χώρας, εκφράζουμε τον βαθύτατο αποτροπιασμό και την απόλυτη καταδίκη των δημόσιων δηλώσεων του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, σχετικά με τη φονική καταδίωξη και τον τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή, ενός νέου ανθρώπου με αναπηρία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια του δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών, στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις «ιδιαιτερότητες» του παιδιού της, αποτελεί μια χυδαία πράξη «victim blaming». Η ρητορική του, που διερωτάται «πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους», δεν προσβάλλει απλώς βάναυσα τη μνήμη ενός νεκρού νέου και το πένθος μιας χαροκαμένης μάνας· επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο σκοτεινές, ευγονικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις, οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα και για να μην «ενοχλούν» την κοινωνία.

Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνιστά ευθεία και προκλητική παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει με νόμο.

Η αναπηρία δεν αποτελεί ιδιώνυμο αδίκημα, ούτε μπορεί να εργαλειοποιείται για να δικαιολογήσει το έλλειμμα εκπαίδευσης και την υπέρμετρη βία των διωκτικών αρχών.

Καλούμε την Κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν άμεσα και έμπρακτα τον κ. Μαλτέζο, προχωρώντας στην αποπομπή του από κάθε συλλογικό και πολιτικό όργανο. Παράλληλα, ζητάμε την παρέμβαση των δικαστικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι δηλώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου για δημόσια υποκίνηση μίσους και διακρίσεων λόγω αναπηρίας.

Διεκδικούμε εδώ και τώρα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη ριζική αναθεώρηση των επιχειρησιακών πρακτικών της ΕΛ.ΑΣ.

Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών σεμιναρίων στις Αστυνομικές Ακαδημίες για τη διαχείριση ατόμων με αναπηρία, ώστε οι αστυνομικοί να αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις πανικού και να μην απαντούν με φονικά πυρά.

Τέλος, απαιτούμε την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υποστήριξης των οικογενειών ώστε η ασφάλεια και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία να αποτελούν ευθύνη ενός οργανωμένου κράτους δικαίου και όχι ένα αβάσταχτο, μοναχικό βάρος στους ώμους των γονέων τους.

Το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στο σκοτάδι και το φόβο», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιστολή - παρέμβαση της Μιλένας Αποστολάκη στον Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας
Πολιτική

Επιστολή - παρέμβαση της Μιλένας Αποστολάκη στον Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης
Εργασιακά

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά
Ειδήσεις

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος
Ανεμοδείκτης

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος
Ειδήσεις

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος
Ειδήσεις

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Καταδίωξη στο Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί
Ειδήσεις

Καταδίωξη στο Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν αστυνομικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 10:51

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές με τις μετοχές του τουρισμού να δέχονται «πιέσεις»

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:45

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:34

ifo: Η Ευρώπη κινδυνεύει «να χάσει το τρένο» για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:22

ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Πολιτική
14/07/2026 - 10:19

Επιστολή - παρέμβαση της Μιλένας Αποστολάκη στον Στουρνάρα για την εποπτεία της αγοράς ασφαλίσεων υγείας

Εργασιακά
14/07/2026 - 10:13

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 10:11

Παλιές ταυτότητες: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει παράταση έως το 2027 - Πότε καταργούνται οριστικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 10:08

Γεωπολιτικό ράλι στην ενέργεια: Ορμούζ και πλήγματα στις ρωσικές υποδομές εκτινάσσουν τις τιμές

Πολιτική
14/07/2026 - 10:03

Κικίλιας: Έχουμε χιλιάδες λιμενικούς σε όλα τα λιμάνια για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Αναλύσεις
14/07/2026 - 10:00

ΧΑ: Πιθανή αντιπαράθεση αγοραστών και πελατών για τη διατήρηση των 2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 09:53

Ήπιες μεταβολές στα ασιατικά χρηματιστήρια - «Εκρηκτική» αύξηση των κινεζικών εξαγωγών τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:52

Marfin: Ενώπιον ελληνικών και βρετανικών Αρχών οι τρεις συλληφθέντες – Στο κάδρο δύο ακόμα άνδρες

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:30

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 09:18

Χρηματιστήριο: Αντίρροπες δυνάμεις στην αγορά με αρκετά βέλη στις φαρέτρες τους

Ειδήσεις
14/07/2026 - 09:11

Ο διεθνολόγος, Θ. Τσίκας, αναλύει στο «R» το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ για το Κυπριακό: Ερντογάν και Χριστοδουλίδης μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 09:09

Τουρισμός 2026: Επενδύσεις και κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Οι προκλήσεις για «μικρούς και μεγάλους»

Ναυτιλία
14/07/2026 - 08:51

Παρατείνει τη δημόσια πρόταση για τη Genco η Diana Shipping – Στο 29,7% η ανταπόκριση των μετόχων

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:44

Φοιτητικά Σπίτια: Τα ενοίκια στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας (πίνακες)

Ακίνητα
14/07/2026 - 08:18

Κλειστά ακίνητα: Νέα φορολογικά κίνητρα για περισσότερες κατοικίες στη μακροχρόνια μίσθωση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ