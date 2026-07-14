ΕΣΑμεΑ: Η αναπηρία δεν είναι έγκλημα για να τιμωρείται με θάνατο, ούτε ο δημόσιος χώρος προνόμιο «ολίγων»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σχολίασε σήμερα (14/7) μέσω αυστηρής ανακοίνωσης που εξέδωσε τις μισαναπηρικές -όπως τις χαρακτηρίζει- δηλώσεις του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, με αφορμή την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς.

Όπως αναφέρει λοιπόν η ΕΣΑμεΑ:

«Ο τραγικός θάνατος του 20χρονου Θοδωρή από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης προκαλεί βαθύτατη θλίψη. Η μετέπειτα επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για άτομο με αναπηρία αποτελεί ισχυρό σοκ για το αναπηρικό κίνημα και τις χιλιάδες οικογένειες ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Με δεδομένο ότι η Δικαιοσύνη έχει ήδη αναλάβει την υπόθεση, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, με μοναδικό ζητούμενο την πλήρη αλήθεια και την απόδοση ευθυνών.

Την ίδια στιγμή, ως Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκπρόσωπο του αναπηρικού κινήματος της χώρας, εκφράζουμε τον βαθύτατο αποτροπιασμό και την απόλυτη καταδίκη των δημόσιων δηλώσεων του δημάρχου Άργους-Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, σχετικά με τη φονική καταδίωξη και τον τραγικό χαμό του 20χρονου Θοδωρή, ενός νέου ανθρώπου με αναπηρία.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η προσπάθεια του δημάρχου να μετακυλήσει την ευθύνη από τα όπλα των αστυνομικών, στην ίδια τη μητέρα του θύματος και στις «ιδιαιτερότητες» του παιδιού της, αποτελεί μια χυδαία πράξη «victim blaming». Η ρητορική του, που διερωτάται «πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους», δεν προσβάλλει απλώς βάναυσα τη μνήμη ενός νεκρού νέου και το πένθος μιας χαροκαμένης μάνας· επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο σκοτεινές, ευγονικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις, οι οποίες υπαγορεύουν ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να ζουν κλειδωμένα και για να μην «ενοχλούν» την κοινωνία.

Τονίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση συνιστά ευθεία και προκλητική παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία η χώρα μας έχει κυρώσει με νόμο.

Η αναπηρία δεν αποτελεί ιδιώνυμο αδίκημα, ούτε μπορεί να εργαλειοποιείται για να δικαιολογήσει το έλλειμμα εκπαίδευσης και την υπέρμετρη βία των διωκτικών αρχών.

Καλούμε την Κυβέρνηση, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τα πολιτικά κόμματα να αποδοκιμάσουν άμεσα και έμπρακτα τον κ. Μαλτέζο, προχωρώντας στην αποπομπή του από κάθε συλλογικό και πολιτικό όργανο. Παράλληλα, ζητάμε την παρέμβαση των δικαστικών αρχών, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι δηλώσεις αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου για δημόσια υποκίνηση μίσους και διακρίσεων λόγω αναπηρίας.

Διεκδικούμε εδώ και τώρα από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τη ριζική αναθεώρηση των επιχειρησιακών πρακτικών της ΕΛ.ΑΣ.

Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικών σεμιναρίων στις Αστυνομικές Ακαδημίες για τη διαχείριση ατόμων με αναπηρία, ώστε οι αστυνομικοί να αναγνωρίζουν τις αντιδράσεις πανικού και να μην απαντούν με φονικά πυρά.

Τέλος, απαιτούμε την άμεση ενίσχυση των δημόσιων δομών υποστήριξης των οικογενειών ώστε η ασφάλεια και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία να αποτελούν ευθύνη ενός οργανωμένου κράτους δικαίου και όχι ένα αβάσταχτο, μοναχικό βάρος στους ώμους των γονέων τους.

Το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στο σκοτάδι και το φόβο», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΣΑμεΑ.