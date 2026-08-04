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ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:32 - 04 Αυγ 2026

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σημείωσαν οριακή υποχώρηση τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας μείωση 0,47%, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026, ο δείκτης τιμών παρουσίασε επίσης πτώση, της τάξης του 0,77%.

Όπως επισημαίνει το ΙΕΛΚΑ, πρόκειται για τη χαμηλότερη καταγραφή από τον Δεκέμβριο του 2024 έως σήμερα. Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές εμφανίζουν συνολική αύξηση 1,37%.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, αρνητική μεταβολή παρουσίασαν και οι δύο βασικοί επιμέρους δείκτες που διαμορφώνουν τον συνολικό δείκτη τιμών. Ειδικότερα, ο δείκτης των τροφίμων μειώθηκε κατά 0,25%, ενώ ο δείκτης των μη τροφίμων κατέγραψε μεγαλύτερη πτώση, κατά 1,47%. Παράλληλα, οι περισσότερες επιμέρους κατηγορίες προϊόντων εμφάνισαν πολύ περιορισμένες μεταβολές σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

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Από τις συνολικά 23 κατηγορίες προϊόντων που εξετάζονται στην έρευνα, οι 12 κατέγραψαν αυξήσεις τιμών, ενώ οι 11 παρουσίασαν μειώσεις.

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες μειώσεις

Οι σημαντικότερες μειώσεις τιμών τον Ιούλιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

  • φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -6,97%,
  • τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,21%,
  • νωπές και κατεψυγμένες ζύμες: -4,27%,
  • είδη πρωινού και ροφήματα: -1,98%,
  • τυροκομικά προϊόντα: -1,69%.

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει την αποκλιμάκωση των τιμών τόσο στη σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς όσο και στη μείωση του κόστους παραγωγού σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νωπά προϊόντα, καθώς στα φρούτα και τα λαχανικά η υποχώρηση συνδέεται με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, ενώ στο νωπό κρέας αποδίδεται στην εξομάλυνση των τιμών παραγωγής και εισαγωγών.

Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Αντίθετα, οι υψηλότερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση καταγράφηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • έτοιμα γεύματα: +3,75%,
  • νερά, αναψυκτικά και χυμοί: +3,26%,
  • αυγά, βούτυρα και ζωμοί: +2,99%,
  • ξηροί καρποί: +2,79%,
  • αλλαντικά: +2,71%.

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Οι παράγοντες που συγκράτησαν τις τιμές

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η γενικότερη τάση σταθεροποίησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ οφείλεται σε σειρά παραγόντων:

- Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού: Οι τιμές στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων εμφανίζουν συγκράτηση τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωτικής και τεχνολογικής τους ετοιμότητας, αλλά και της ενίσχυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

- Υψηλή ταχύτητα ανανέωσης αποθεμάτων: Η συγκράτηση των τιμών εμφανίζεται ταχύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη κυκλοφορία αποθεμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ανανεώνουν τα αποθέματά τους πιο γρήγορα και προχωρούν νωρίτερα σε νέες αγορές με προσαρμοσμένες τιμές.

- Ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων στις μεγάλες αλυσίδες, χάρη στη μεγαλύτερη ποικιλία κωδικών που προσφέρουν. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στις πωλήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία διετία.

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