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Τα άπλυτα της Περιφέρειας
Από θέσεως...
13:23 - 21 Ιουν 2026

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Γιώργος Λουκίδης
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Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Αθήνα είναι αναμφίβολα καλό νέο για τα οικονομικά της πρωτεύουσας. Υπάρχουν βέβαια αρνητικές παρενέργειες, οι υποδομές επιβαρύνονται, η καθαριότητα γίνεται δυσκολότερη, οι τιμές σε όλους τους κλάδους ανεβαίνουν, το στεγαστικό επιδεινώνεται. Όμως τα μαγαζιά είναι γεμάτα, τα ξενοδοχεία επίσης, τα μουσεία γεμίζουν, όλοι κερδίζουν περισσότερα. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι μέσα στους μεγάλους κερδισμένους αφενός επειδή αυξάνεται ο τζίρος του, αφετέρου επειδή έχει μπεί στο ραντάρ των διεθνών αγορών, πράγμα που αποδεικνύεται και από την πολύ επιτυχημένη έκδοση ομολογιακού δανείου 500 εκατομμυρίων.

Φεύγοντας όμως από το Αεροδρόμιο οι τουρίστες καταλήγουν μετά την Αττική οδό σε έναν από τους τρεις κεντρικούς άξονες εισόδου στην Αθήνα. Είτε στην εθνική οδό, είτε στην Λεωφόρο Κηφισίας, είτε στη Λεωφόρο Μεσογείων. Το θέαμα που αντικρίζουν είναι δυσάρεστο, αν όχι ντροπιαστικό. Και για αυτό ευθύνεται η Περιφέρεια Αττικής αρμοδιότητα της οποίας είναι αυτές οι λεωφόροι.
Οι νησίδες είναι γεμάτες σκουπίδια, βλέπεις παντού τάσια αυτοκινήτων παρατημένα μετά από τρακαρίσματα, σακκούλες πεταμένες, χαρτιά να ίπτανται στον αέρα, τα φυτά είναι μαραμένα, θαμπά, βρώμικα. Στις κολόνες σήμανσης, όλα τα σήματα είναι μουτζουρωμένα και δεν φαίνεται τι γράφουν, παντού κρέμονται ξερά βρώμικα σχοινιά, καλώδια πεσμένα, ξεχασμένα όλα από χρόνια, θυμίζουν την εποχή των πολιτικών αεροπανό.

Κανείς δεν ασχολείται και όταν λέμε κανείς, εννοούμε την περιφέρεια Αττικής η οποία είναι αρμόδια για να τα καθαρίσει, για να διορθώσει τις ζημιές, για να βάλει μια τάξη σε αυτό το χάλι.

Γιατί δεν το κάνει; Οι απαντήσεις ποικίλουν, αλλά τελικά όλες είναι δικαιολογίες. Καθυστερούν οι διαδικασίες, οι αναθέσεις για την καθαριότητα, τα σχοινιά που κρέμονται δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, αλλά του … τρόλεϊ.
Όποιες κι αν είναι οι δικαιολογίες, η ευθύνη δεν παύει να βαραίνει την Περιφέρεια και η εικόνα είναι εικόνα ντροπής.
Μπορεί ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς να θεωρείται ένας πετυχημένος και αποτελεσματικός πολιτικός που έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν, όμως σε αυτόν τον τομέα δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Οι προτεραιότητες του προφανώς είναι άλλες, ίσως να είναι σημαντικότερες και πιο επείγουσες, αλλά δεν πρέπει να υποτιμά την εικόνα της πόλης, αυτή που βλέπουν οι ξένοι επισκέπτες μπαίνοντας και δημιουργεί αλγεινές εντυπώσεις, αλλά και που βιώνουμε καθημερινά οι Αθηναίοι.
Ο καθαρισμός και η περιποίηση της πόλης και ειδικά των κεντρικών αρτηριών, δεν είναι έργο βιτρίνας, είναι δουλειά ουσίας, τόσο σε επίπεδο αισθητικής, όσο και σε επίπεδο ασφαλείας και υγιεινής.
Καλό θα είναι να ασχοληθεί ο ίδιος ο περιφερειάρχης με το πρόβλημα, να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες, να επιταχύνει τις διαδικασίες και να αλλάξει επιτέλους αυτό το δυσάρεστο τριτοκοσμικό σκηνικό.

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