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Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ
Ειδήσεις
14:55 - 12 Αυγ 2026

Ρωσία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 12 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ

Reporter.gr Newsroom
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Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο νυχτερινός βομβαρδισμός της Ουκρανίας στην περιοχή Κρασνοντάρ, στη δυτική Ρωσία, προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 12.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το POLITICO, ο Αντρέι Κραβτσένκο, δήμαρχος της ρωσικής πόλης Νοβοροσίσκ, δήλωσε ότι από την επίθεση σκοτώθηκε ένα παιδί και τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι. Σύμφωνα με τον ίδιο, συντρίμμια από drones προκάλεσαν ζημιές σε τέσσερις επιχειρήσεις και 21 κατοικίες, μεταξύ των οποίων και πολυκατοικίες.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ανέφερε μέσω του λογαριασμού του στο Telegram ότι σε άλλες περιοχές της περιφέρειας υπέστησαν ζημιές επιπλέον κτίρια, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη τέσσερις άνθρωποι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε την επίθεση την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ως στόχο τη ναυτική βάση στο Νοβοροσίσκ, την οποία χαρακτήρισε «το τελευταίο μεγάλο οχυρό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα».

«Τα αεριωθούμενα drones Palianytsia, οι πύραυλοι Neptune και τα μη επανδρωμένα ναυτικά συστήματα έπληξαν με επιτυχία τους καθορισμένους στόχους. Έχουν επιβεβαιωθεί πλήγματα σε θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, προβλήτες και υποδομές του λιμανιού», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

«Ο στόλος κατοχής και όλες οι υποδομές που τον υποστηρίζουν δεν θα είναι ασφαλείς όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα», συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος προειδοποιώντας τη Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η ρωσική αεράμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 502 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από διάφορες περιοχές της χώρας και τη Μαύρη Θάλασσα.

Να σημειωθεί ότι η Μόσχα έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες Ουκρανοί άμαχοι. Το Κίεβο έχει απαντήσει με πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, μεταξύ άλλων διυλιστηρίων πετρελαίου και αποθηκών που ανήκουν στον ρωσικό κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Την περασμένη εβδομάδα, ένα ουκρανικό drone που είχε αναχαιτιστεί κατέπεσε σε παραλία της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 40.

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