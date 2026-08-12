Επίθεση των Χούθι σκότωσε έξι άτομα στην Ερυθρά Θάλασσα - Οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Αντάρτες Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, σκότωσαν έξι άτομα σε επίθεση κατά φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αποτελώντας τις πρώτες θανατηφόρες απώλειες στη ναυτιλία της Ερυθράς Θάλασσας εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Παράλληλα, οι ΗΠΑ έπληξαν πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, εντείνοντας τις πιέσεις στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, ενώ η διπλωματία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε αδιέξοδο.

Τα δύο αυτά περιστατικά καταδεικνύουν πως ο πόλεμος, που διανύει πλέον τον έκτο μήνα του, προκαλεί αυξανόμενες απώλειες σε δύο από τις πιο κρίσιμες ναυτιλιακές οδούς του κόσμου, ακόμη και τη στιγμή που διπλωμάτες αναφέρουν πρόοδο προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης ανακοίνωσε ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν τέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου —το οποίο αναγνωρίστηκε ως το αιγυπτιακής ιδιοκτησίας «Tihamah» με σημαία Τανζανίας— εκ των οποίων τρεις ήταν υπήκοοι Πακιστάν και ένας Ινδονήσιος. Ξεχωριστά, η ακτοφυλακή της Υεμένης φέρεται να δήλωσε ότι δύο μέλη των Δυνάμεων Εθνικής Αντίστασης, που είναι σύμμαχοι της κυβέρνησης της Υεμένης, σκοτώθηκαν επίσης σε επόμενο πλήγμα, την ώρα που πραγματοποιούσαν επιχείρηση διάσωσης.

Η ευθυγραμμισμένη με το Ιράν οργάνωση των Χούθι κήρυξε ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα στις 20 Ιουλίου, σπάζοντας μια πολυετή εκεχειρία στον εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης, αποκαλώντας το αντίποινα για μια σαουδαραβική «πολιορκία» στην Υεμένη, έναν ισχυρισμό που το Ριάντ έχει αρνηθεί.

Ξεχωριστά, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε αργά την Τρίτη ότι ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε δύο πυραύλους εναντίον του πλοίου «Vela Nova» με σημαία Παναμά, θέτοντας εκτός λειτουργίας το σύστημα διεύθυνσης και πρόωσης, αφού το πλήρωμα αγνόησε τις προειδοποιήσεις ενώ διέσχιζε τον Κόλπο του Ομάν.

Η Centcom δήλωσε ότι το πλοίο είχε προσπαθήσει να προσπεράσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλε εκ νέου η Ουάσιγκτον στα ιρανικά λιμάνια στα μέσα Απριλίου. Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 55 εμπορικά πλοία που προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό από τότε που τέθηκε σε ισχύ, ακινητοποίησαν τρία πλοία που δεν συμμορφώθηκαν και πραγματοποίησαν νηοψία σε δύο, σύμφωνα με την Centcom.

Οι εχθροπραξίες στη θάλασσα έρχονται σε μια περίοδο που η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει βρεθεί σε τέλμα. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έθεσε σαρωτικά αιτήματα το Σαββατοκύριακο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, της ελάφρυνσης των κυρώσεων, της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων και των πολεμικών αποζημιώσεων.

Αδιέξοδο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απαιτώντας από το Ιράν να καταβάλει τις δικές του αποζημιώσεις. Το αδιέξοδο έχει καταστήσει την επιστροφή στην κανονική ναυτιλία ακόμη πιο ανέφικτη, παρόλο που το Ιράν και το Ομάν πλησιάζουν σε συμφωνία για έναν νέο διάδρομο διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η κίνηση μέσω των στενών, από τα οποία διεξαγόταν το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου πριν ξεκινήσει η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, διεξάγεται πλέον με το σταγονόμετρο. Η αναταραχή που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη θαλάσσια οδό έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό, αυξάνοντας απότομα τις τιμές του πετρελαίου και προκαλώντας ευρύτερες οικονομικές συνέπειες.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο λόγω των νέων εντάσεων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent παράδοσης Οκτωβρίου ενισχύθηκαν την Τετάρτη κατά 0,6% στα 89,44 δολάρια το βαρέλι, επεκτείνοντας ένα ράλι που έχει προσθέσει περισσότερο από 7% αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Σεπτεμβρίου σημείωσε άνοδο 0,7% στα 83,8 δολάρια.

«Η τρέχουσα ρητορική υποδηλώνει ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία απέχει ακόμη αρκετά, πράγμα που σημαίνει ότι οι κίνδυνοι παραμένουν ανοδικοί για τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.

Υπήρξαν, ωστόσο, ορισμένες ενδείξεις συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών. Ένας ανώτερος Πακιστανός υπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους διευθέτηση» για τα Στενά του Ορμούζ, προσφέροντας μια αχτίδα ελπίδας για μια συμφωνία, ακόμη και αν οι εμπόλεμες δυνάμεις φαίνεται να σκληραίνουν τις διαπραγματευτικές τους θέσεις.