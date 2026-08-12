IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Ο IEA προβλέπει ότι η ζήτηση θα μειωθεί κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2026. Προηγούμενη πρόβλεψη ότι η ζήτηση θα μειωνόταν κατά 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Οι υψηλές τιμές των καυσίμων θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την κατανάλωση, ανέφερε ο οργανισμός, αν και η ζήτηση αναμένεται να ανακάμψει κατά τη διάρκεια του έτους και να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης το τελευταίο τρίμηνο.
Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει βυθισμένη στη σύγχυση, καθώς η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για το άνοιγμα της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού δεν κατέστη δυνατή, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν να προβάλλουν δημόσια τις απαιτήσεις τους.
«Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα» υπονομεύουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ανέφερε ο IEA την Τετάρτη, η οποία παρέμεινε χαμηλότερη κατά 6,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.
Αυτό οδήγησε σε έντονη μεταβλητότητα τις τιμές του αργού. Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς, ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τον περασμένο μήνα, ενώ υποχώρησε επίσης κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι. Τελευταία, η διαπραγμάτευσή του γίνεται λίγο κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.
«Ταχύτατη εξάντληση» των παγκόσμιων αποθεμάτων
Οι φόβοι για μια παγκοσμίως αποσταθεροποιητική έλλειψη πετρελαίου όταν έκλεισαν τα Στενά τον Μάρτιο δεν επαληθεύτηκαν, εξαιτίας παραγόντων στους οποίους περιλαμβάνονται η απότομη μείωση των κινεζικών εισαγωγών, η χρήση εναλλακτικών ναυτιλιακών διαδρομών και η ανάληψη αποθεμάτων. Τα στοιχεία αυτής της εβδομάδας έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σαράντα και πλέον ετών.
Ο IEA δήλωσε την Τετάρτη ότι τα παρατηρούμενα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου υποχώρησαν κάτω από τα 7,9 δισεκατομμύρια βαρέλια τον Ιούλιο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2025.
«Αν και η αγορά προβλέπεται να επιστρέψει σε πλεόνασμα προς τα τέλη αυτού του έτους, οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί και η επιτακτική ανάγκη για το ξαναάνοιγμα των Στενών έχει αυξηθεί, καθώς τα προηγουμένως διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας εξαντλούνται ταχύτατα», αναφέρει η έκθεσή του.
Οι αυξήσεις στις τιμές του αργού έχουν συγκρατηθεί σε σχετικά περιορισμένα επίπεδα, καθώς οι traders συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται κάθε ένδειξη ότι μια συμφωνία μπορεί να είναι ορατή — μια κατάσταση που οι αναλυτές προειδοποιούν ότι δεν θα κρατήσει για πάντα.
Οι καταναλωτές αισθάνονται την πίεση, καθώς η δυναμικότητα διύλισης — η οποία καθορίζει την τιμή προϊόντων όπως η βενζίνη και το ντίζελ — έχει περιοριστεί σημαντικά.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μειώσει την πρόβλεψή του για την ετήσια οικονομική ανάπτυξη στο 3% από 3,3% μετά την ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν τον Φεβρουάριο, με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, να δηλώνει νωρίτερα φέτος ότι «όλοι οι δρόμοι οδηγούν τώρα σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη».