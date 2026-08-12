IEA: Η ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια την ημέρα το 2026

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί περισσότερο από ό,τι υπολογιζόταν προηγουμένως φέτος, δήλωσε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επιδεινώνονται.