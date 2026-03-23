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Η έκρηξη ακρίβειας θα έχει πολιτικές επιπτώσεις
Γρηγόρης Νικολόπουλος
13:43 - 23 Μαρ 2026

Η έκρηξη ακρίβειας θα έχει πολιτικές επιπτώσεις

Γρηγόρης Νικολόπουλος
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Η πίεση που θα νιώσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από τις αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου, θα είναι τόσο μεγάλη που θα φέρει πολιτικές αναταράξεις σε όλες τις κυβερνήσεις - κυρίως των ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, το σημαντικότερο πρόβλημα των Ελλήνων είναι η ακρίβεια (περίπου 50%) με δεύτερο τη διαφθορά (περίπου 8%). Στα προβλήματα αυτά ξαφνικά προστέθηκε η ανησυχία από τον πόλεμο, στη δεύτερη θέση μετά την ακρίβεια, με ποσοστό 25%. Η ανησυχία για τον πόλεμο ενδεχομένως συνδέεται με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει ο πόλεμος στο κόστος ζωής, το οποίο είναι ήδη αφόρητο για τα νοικοκυριά.

Η αύξηση του κόστους της ενέργειας που μεταφέρεται ώς αύξηση κόστους σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα, στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και στο κόστος των καυσίμων, θα εξαντλήσει το προτοφόλι των νοικοκυριών και η ακρίβεια δεν θα είναι το σημαντικότερο πρόβλημα για τους μισούς ερωτώμενους στις δημοσκοπήσεις αλλά σχεδόν για όλους.

Καθώς η κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει καθόλου ικανοποιητικά μέχρι σήμερα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, είναι βέβαιον ότι η δυσαρέσκεια των πολιτών θα μεγαλώνει. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε άμεσα κάποια μέτρα που έχουν στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων (Fuel pass με εισοδηματικά κριτήρια και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των πρατηρίων). Όμως οι επιβαρύνσεις των νοικοκυριών από την γενικευμένη αύξηση της τιμής όλων των καταναλωτικών προϊόντων και του λογαριασμού του ρεύματος, δεν αντιμετωπίζονται με αυτά τα μέτρα.

Η ακρίβεια θα πλήξει ανελέητα τα νοικοκυριά τους επόμενους μήνες και ανάλογα με τη διάρκεια του πολέμου και τις καταστροφές που προκαλούνται στις ενεργειακές πηγές και στη δυνατότητα μεταφοράς των καυσίμων, θα επηρεαστούν αναλόγως και οι αυξήσεις. Επί της τεράστιας αύξησης του κόστος που θα προκύψει, θα πρέπει να προσθέσουμε την αισχροκέρδεια, η οποία παραμένει ανεξέλεγκτη καθώς δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ούτε οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας του καταναλωτή και του ανταγωνισμού.

Και επί αυτών των εξαιρετικά αυξημένων τιμών, θα επιβάλλονται οι εξαιρετικά υψηλοί φόροι (ΦΠΑ και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) τους οποίους η κυβέρνηση αρνείται επί μήνες να περιορίσει.

Τελικά ο λογαριασμός, κάθε λογαριασμός, θα φτάνει τόσο φουσκωμένος στα νοικοκυριά που δεν θα μπορεί να πληρωθεί. Και αυτό λογικά θα προκαλέσει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση, πράγμα που σύντομα θα αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις και θα μετατραπεί σε πολιτικό κόστος.

Αν η κυβέρνηση δεν λάβει πολύ πιο δραστικά μέτρα για την ακρίβεια, η οικονομική κατάσταση όλων θα χειροτερέψει άρδην. Και καθώς η οικονομική κατάσταση θα χειροτερεύει, το βασικό κριτήριο στις εκλογές δεν θα είναι ποιος είναι ο ικανότερος, αλλά ποιος θα μας προστατεύσει καλύτερα από την ακρίβεια. Και αυτό μπορεί να έχει εντυπωσιακές αλλαγές στην πρόθεση ψήφου στους επόμενους μήνες, ενδεχομένως να προκαλέσει και ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 13:55
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