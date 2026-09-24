Από τη ναυτιλία στην τεχνητή νοημοσύνη: Η νέα επενδυτική στρατηγική της Μαρίας Αγγελικούση

Για δεκαετίες, η ναυτιλία αποτέλεσε τον πυρήνα της οικογενειακής περιουσίας των Αγγελικούση. Σήμερα, η Μαρία Αγγελικούση φαίνεται να ανοίγει ένα νέο επενδυτικό κεφάλαιο, στρέφοντας μέρος της περιουσίας που δημιουργήθηκε στη θάλασσα προς τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και, μεταξύ άλλων, προς έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης: τη Nvidia.

Η επένδυση στην Nvidia, την οποία αποκάλυψε το Bloomberg, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ενδείξεις της στρατηγικής διαφοροποίησης που ακολουθεί το family office της Μαρίας Αγγελικούση. Η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία μέσω της οποίας διαχειρίζεται μέρος της οικογενειακής περιουσίας, έχει αποκτήσει συμμετοχή στην αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου επενδυτικού ενδιαφέροντος για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Nvidia φέρεται μάλιστα να συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες εισηγμένες συμμετοχές της Nicrone. Το ακριβές ύψος της επένδυσης, ωστόσο, δεν είναι γνωστό, καθώς η εταιρεία δεν δημοσιοποιεί το χαρτοφυλάκιό της. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δημόσια διαθέσιμα στοιχεία ούτε για το ύψος των κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν στη Nvidia ούτε για τα κέρδη που έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Η νέα επενδυτική κατεύθυνση

Πίσω από την επιλογή της Nvidia βρίσκεται, σύμφωνα με το Bloomberg, μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια Αγγελικούση διαχειρίζεται την περιουσία της.

Η Nicrone ιδρύθηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, με περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων, και πλέον εξετάζει συστηματικότερα επενδύσεις σε εισηγμένες εταιρείες. Στόχος, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι η «μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας», με το family office να αναζητά παράλληλα νέα επενδυτικά στελέχη.

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία φέρεται να έχει η Laura Lavers, πρώην διαχειρίστρια hedge fund, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση του βρετανικού σκέλους της Nicrone.

Η χρονική συγκυρία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση της Nvidia. Η μετοχή της αμερικανικής εταιρείας έχει υπερτετραπλασιαστεί από την περίοδο που η Lavers ανέλαβε την ηγεσία του βρετανικού σκέλους της Nicrone, περίπου τρία χρόνια πριν.

Η Μαρία Αγγελικούση στο επίκεντρο

Στα 44 της χρόνια, η Μαρία Αγγελικούση βρίσκεται στο τιμόνι του Angelicoussis Group, έχοντας παραλάβει και εξελίξει έναν από τους μεγαλύτερους ναυτιλιακούς ομίλους ελληνικών συμφερόντων.

Η περιουσία της υπολογίζεται από τον Bloomberg Billionaires Index σε περίπου 13,5 δισ. δολάρια, γεγονός που την τοποθετεί στην κορυφή της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.

Η επενδυτική κίνηση προς τη Nvidia αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο λόγω της πορείας της συγκεκριμένης μετοχής, αλλά κυρίως επειδή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Αγγελικούση επιχειρεί να διαχειριστεί την οικογενειακή περιουσία πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα της ναυτιλίας.

Εκπρόσωπος της Μαρίας Αγγελικούση αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες του Bloomberg, ενώ η Nicrone δεν απάντησε στα σχετικά αιτήματα του πρακτορείου.

Από τα πλοία στις αμερικανικές μετοχές

Η στροφή προς τις χρηματιστηριακές αγορές δεν αποτελεί εντελώς νέα επιλογή για την οικογένεια Αγγελικούση.

Ο πατέρας της Μαρίας, Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος απεβίωσε το 2021, είχε επίσης επενδύσει μέρος των εσόδων της ναυτιλιακής δραστηριότητας σε αμερικανικές μετοχές, μεταξύ των οποίων και η Apple.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ρευστοποιήθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας και, σύμφωνα με το Bloomberg, τα κεφάλαια που απελευθερώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία της Nicrone.

Η σημερινή στρατηγική επομένως δεν σηματοδοτεί μια πλήρη απομάκρυνση από τη ναυτιλία, αλλά μια προσπάθεια να αποκτήσει η οικογενειακή περιουσία περισσότερες επενδυτικές «εστίες» και μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς αγορές.

Το timing της Nvidia

Η επιλογή της Nvidia εντάσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογική εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς «παίκτες» της παγκόσμιας χρηματιστηριακής αγοράς, καθώς η ζήτηση για υποδομές και ημιαγωγούς που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξευθεί.

Η περίπτωση της Nicrone δεν είναι μεμονωμένη. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg σε στοιχεία από αμερικανικές χρηματιστηριακές ρυθμιστικές καταθέσεις, περισσότερα από 12 family offices που δημοσιοποιούν τις συμμετοχές τους σε αμερικανικές μετοχές είχαν τοποθετήσεις στη Nvidia στα τέλη Ιουνίου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν family offices της σουηδικής οικογένειας Rausing, καθώς και των ιδρυτών hedge funds David Tepper και George Soros. Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις ανερχόταν κατά μέσο όρο σε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια και αντιστοιχούσαν περίπου στο 4% των επενδύσεών τους σε αμερικανικές μετοχές.

Παράλληλα, έρευνα της UBS σε 307 family offices, με μέσο υπό διαχείριση πλούτο 1,3 δισ. δολαρίων, έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χαρτοφυλακίων τους ήταν τοποθετημένο σε μετοχές ανεπτυγμένων αγορών.

Η νέα εποχή για την οικογενειακή περιουσία

Για τη Μαρία Αγγελικούση, η επένδυση στη Nvidia αποτελεί περισσότερο από μια απλή τοποθέτηση σε μια τεχνολογική μετοχή. Αντανακλά τη σταδιακή εξέλιξη ενός μοντέλου διαχείρισης περιουσίας που για χρόνια είχε ως βασικό κινητήρα τη ναυτιλία.

Με τη Nicrone να ενισχύει την παρουσία της στις εισηγμένες αγορές και να αναζητά νέες επενδυτικές ευκαιρίες, η Αγγελικούση φαίνεται να χτίζει παράλληλα με τη ναυτιλιακή της δραστηριότητα ένα δεύτερο επενδυτικό σκέλος.

Και η Nvidia, η εταιρεία που βρίσκεται στην καρδιά της επενδυτικής κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μέχρι στιγμής ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ονόματα αυτής της νέας στρατηγικής.