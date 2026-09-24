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Τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Alpha Bank στηρίζουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στους ανθρώπους τους
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:48 - 24 Σεπ 2026

Τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Alpha Bank στηρίζουν τις επιχειρήσεις που επενδύουν στους ανθρώπους τους

Reporter.gr Newsroom
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Μια επιχείρηση είναι τόσο δυνατή όσο οι άνθρωποί της. Με γνώμονα αυτό, η Alpha Bank και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώνουν τις δυνάμεις τους μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος InvestEU, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, να μπορούν να επενδύουν πιο εύκολα στην εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Τα δάνεια απευθύνονται σε:

  • επιχειρήσεις που θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ή να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές του,
  • επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την κατάρτιση,
  • επιχειρήσεις και οργανισμούς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και
  • φοιτητές και όσους θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν, σε κάθε ηλικία

Οι δεξιότητες που χρειάζεται κάθε δουλειά αλλάζουν πιο γρήγορα από ποτέ. Για μια μικρή επιχείρηση, όμως, η εκπαίδευση των ανθρώπων της δεν είναι πάντα εύκολο να χρηματοδοτηθεί. Η νέα συνεργασία κάνει αυτή την επένδυση πιο προσιτή, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να παραμένουν ανταγωνιστικές και τους εργαζόμενους να ανοίγουν νέους δρόμους στην καριέρα τους.

«Μια ισχυρή οικονομία ξεκινά από τους ανθρώπους που διαθέτουν τη γνώση και τις δεξιότητες για να διαμορφώσουν το μέλλον της. Επενδύοντας στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, συμβάλλουμε στη δημιουργία ευκαιριών για τους ανθρώπους, ενισχύοντας παράλληλα τα θεμέλια της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Μέσω του InvestEU και της συνεργασίας μας με την Alpha Bank, συμβάλλουμε στη διεύρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, προς όφελος ενός ευρύτερου φάσματος φοιτητών, εκπαιδευόμενων και οργανισμών σε ολόκληρη την Ελλάδα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Γιάννης Τσακίρης.

«Τίποτα από όσα στηρίζουμε, από την τεχνολογική καινοτομία έως τις λύσεις για την κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μακροπρόθεσμα χωρίς συνεχή επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χρηματοπιστωτικούς εταίρους όπως η Alpha Bank, θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες όπως αυτή, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο.», δήλωσε η Merete Clausen, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). «Όταν μια επιχείρηση εκπαιδεύει την ομάδα της, γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο έτοιμη για το αύριο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του InvestEU, κάνουμε αυτή την επένδυση πιο προσιτή: για την επιχείρηση που θέλει να αναπτύξει τους ανθρώπους της, για τον φορέα που εκπαιδεύει, για τον νέο που σπουδάζει και για όποιον θέλει να μάθει κάτι νέο, σε κάθε ηλικία», δήλωσε ο Γεώργιος Τσαγκαράκης, Head of Small Business Products της Alpha Bank.

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