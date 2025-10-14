Γόπινγκ και Καλλιόπη στον Άγνωστο Στρατιώτη

Η πρόθεση του πρωθυπουργού να αναθέσει τη φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και έχει πράγματι πολλά επίπεδα ανάλυσης.

Κατ' αρχάς, η απόφαση συνδέθηκε - και όχι αδικαιολόγητα - με την πρόσφατη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έμεινε στην πάνω πλατεία Συντάγματος για περισσότερες από είκοσι ημέρες.

Ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε σκόπιμο να συμβουλεύσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει χρόνο στη συγκεκριμένη ενέργεια καθώς το timing δεν είναι το ενδεδειγμένο. Σύμφωνα με τον κ. Τασούλα θα ήταν προτιμότερο να προηγηθεί διάλογος και να μην υπάρξει άμεση σύνδεση με την πολιτική επικαιρότητα.

Η κυβέρνηση όμως όχι απλά προχωρά αλλά δηλώνει απερίφραστα πως πλέον δεν κυβερνά για όλους. Αποφάσισε να εκφράσει, λέει, την "σιωπηλή πλειοψηφία" νοικοκυραίων ψηφοφόρων.

Σε δεύτερη ανάγνωση, λοιπόν, η απόφαση έχει πολιτικές προεκτάσεις, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιλέγει την πόλωση στέλνοντας μηνύματα τόσο στους πολιτικούς της αντιπάλους όσο και στους εσωκομματικούς αμφισβητίες.

Ο Νίκος Δένδιας, για παράδειγμα, παίρνει τον Μουτζούρη, λίγες ημέρες αφότου δήλωσε πως είναι αδιανόητη η άρνηση στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

Η φράση αυτή του υπουργού Άμυνας εκλήφθηκε (και ήταν) μία σκληρή κριτική στο Μαξίμου αλλά και σε σκληροπυρηνικούς και φιλοτραμπικούς υπουργούς όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης.

Ο Μητσοτάκης "συμμαχεί" με τους παραπάνω σε μια προσπάθεια να ανεβάσει τα κολλημένα ποσοστά της ΝΔ, αλλά παράλληλα ευνοεί με την πράξη του και τους πασοκογενείς Φλωρίδη και Χρυσοχοΐδη.

Η κυβέρνηση θα κυβερνά πλέον στο όνομα της "σιωπηλής πλειοψηφίας των νοικοκυραίων", την οποία προφανώς θα την αφουγκράζεται όπως και οπότε θέλει.

Ο Μητσοτάκης από μεταρρυθμιστής του 41% που πέρασε το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών κόντρα στο ρεύμα της ΝΔ, παραδέχεται πως πλέον έχει δεμένα τα χέρια.

"Είμαστε απέναντι στα προβλήματα και δίπλα σε όλους τους πολίτες", είχε δηλώσει αμέσως μετά την επανεκλογή του το 2023. Δύο χρόνια και λίγους μήνες αργότερα αλλάζει και επίσημα ρότα. Αφήνει τους "όλους" για να πιάσει αυτούς που πάνε στην κάλπη και υπάρχει πιθανότητα να τον ψηφίσουν.

Όσοι είναι απέναντι... κι όσοι "δικοί του" επιλέγουν να του πάνε κόντρα, θα υποστούν καψόνια...