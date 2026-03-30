Όσο ο Μητσοτάκης κρατά «εφεδρείες», το μπρόκολο κοστίζει 5 ευρώ

Ενώ η κυβέρνηση κρατά εφεδρείες και επικεντρώνεται κυρίως στο να επιδοτήσει τα καύσιμα, οι τιμές στα ράφια βρίσκονται σε διαρκή... ανηφόρα, αυξάνοντας κι άλλο το κόστος της καθημερινότητας για τους πολίτες.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ είχαμε αναφέρει πως οι ντομάτες έχουν αγγίξει τα 4 ευρώ το κιλό και τα ντοματάκια φτάνουν ακόμα και τα 9 ή τα 10 ευρώ, όντας πια είδος πολυτελείας.

Έκτοτε οι ανατιμήσεις έχουν συνεχιστεί και μάλιστα σε προϊόντα με μικρότερη ζήτηση, όπως τα μπρόκολα που έχουν ξεπεράσει τα 4 ευρώ το κιλό!

Οι πολίτες δεν δυσκολεύονται, λοιπόν, μόνο στο γέμισμα του ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους, αλλά και στο γέμισμα του καλαθιού των τροφίμων.

Στα σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές και τα μανάβικα για παράδειγμα παρατηρούνται ήδη μεγάλες αυξήσεις σε πολλά προϊόντα.

Και μιλάμε για προϊόντα που δεν είναι τα πιο περιζήτητα. Το κουνουπίδι έχει εκτοξευτεί στο 1,80, με αύξηση 125% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Κολοκύθια, μελιτζάνες και πιπεριές έχουν ανάλογη πορεία.

Και μη βιαστείτε να υποθέσετε πως πρόκειται για αισχροκέρδεια (που ασφαλώς σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει).

Οι ανατιμήσεις οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσφοράς.

Οι ντομάτες αυτή την εποχή παράγονται σε θερμοκήπια και οι παραγωγοί χρειάζονται πετρέλαιο για να τα δουλέψουν. Συνεπώς, ανεβαίνει το κόστος παραγωγής και η τελική τιμή στο ράφι.

Επιπλέον, μαθαίνουμε πως πολλοί αγρότες έχουν επιλέξει να σταματήσουν την παραγωγή γιατί δεν αντέχουν το ενεργειακό κόστος και έτσι η έλλειψη προσφοράς ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις τιμές.

Και φυσικά, ενόψει Πάσχα η ζήτηση θα ανέβει και αφού πιέζεται η παραγωγή, οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο.

Ήδη φυσικά έχουν ανέβει και οι τιμές του κρέατος με το αρνί και το κατσίκι να βρίσκονται πάνω από τα 10 ευρώ το κιλό.

Συνεπώς, το αφήγημα της κυβέρνησης ότι κρατά εφεδρείες μήπως και η κρίση χειροτερέψει έχει αρχίσει και γίνεται ενοχλητικό για τους πολίτες, με τη μεγάλη «απορία» φυσικά να παραμένει γιατί δεν μειώνεται ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Αυτή η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, με την κυβέρνηση να απαντά πως μια τέτοια κίνηση θα ευνοούσε και τους πλούσιους. Αφού, όμως, δεν θέλει να ευνοήσει την «πλουτοκρατία», είναι μάλλον παράλογο ότι έβαλε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα πρατήρια και όχι στα διυλιστήρια.

Επιπλέον, ακόμα δεν έχει καν ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass και τα στοιχεία της Eurostat χτυπούν καμπανάκι πως η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, καθώς το 2025 η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είχε καθοδική πορεία και από την προτελευταία θέση το 2024 βρέθηκε στην τελευταία μαζί με τη Βουλγαρία.