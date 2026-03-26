Αγοραστική δύναμη: Σε λάθος κατεύθυνση η Ελλάδα, συνάντησε στην τελευταία θέση της ΕΕ τη Βουλγαρία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, μαζί με αυτό της Βουλγαρίας.

Στην περυσινή κατάταξη η Ελλάδα ήταν προτελευταία, ελαφρώς επάνω από τη Βουλγαρία, αλλά τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι είμαστε πλέον «ισοπαλία».

Η Βουλγαρία ανέβηκε από το 66 στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η Ελλάδα έπεσε από το 69% στο 68%.

Τουλάχιστον η Βουλγαρία πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς τα πάνω, συγκλίνοντας προοδευτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα πάει προς τη λάθος, αποκλίνοντας σε σχέση με την περυσινή επίδοση.

Μόλις 10 από τις 27 χώρες της ΕΕ ξεπέρασαν τον μέσο όρο της ΕΕ το 2025, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει περίπου το 34% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Εκτός από το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μάλτα και η Φινλανδία ξεπέρασαν τον μέσο όρο.

Η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ισπανία και η Σλοβενία ​​ήταν όλες σε απόσταση 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία βρίσκονταν περίπου 10-20% πίσω.

Το χαμηλότερο επίπεδο ΑΕΠ κατά κεφαλήν καταγράφηκε στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, 32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και στη Λετονία 29% κάτω.