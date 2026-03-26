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Αγοραστική δύναμη: Σε λάθος κατεύθυνση η Ελλάδα, συνάντησε στην τελευταία θέση της ΕΕ τη Βουλγαρία
Οικονομία
08:00 - 26 Μαρ 2026

Αγοραστική δύναμη: Σε λάθος κατεύθυνση η Ελλάδα, συνάντησε στην τελευταία θέση της ΕΕ τη Βουλγαρία

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, μαζί με αυτό της Βουλγαρίας.   

Στην περυσινή κατάταξη η Ελλάδα ήταν προτελευταία, ελαφρώς επάνω από τη Βουλγαρία, αλλά τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι είμαστε πλέον «ισοπαλία».

Η Βουλγαρία ανέβηκε από το 66 στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η Ελλάδα έπεσε από το 69% στο 68%.

Τουλάχιστον η Βουλγαρία πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή προς τα πάνω, συγκλίνοντας προοδευτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η Ελλάδα πάει προς τη λάθος, αποκλίνοντας σε σχέση με την περυσινή επίδοση.

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Μόλις 10 από τις 27 χώρες της ΕΕ ξεπέρασαν τον μέσο όρο της ΕΕ το 2025, μια ομάδα που αντιπροσωπεύει περίπου το 34% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Εκτός από το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία, η Αυστρία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μάλτα και η Φινλανδία ξεπέρασαν τον μέσο όρο.

Η Γαλλία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Ισπανία και η Σλοβενία ​​ήταν όλες σε απόσταση 10% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η Λιθουανία, η Πορτογαλία και η Πολωνία βρίσκονταν περίπου 10-20% πίσω.

Το χαμηλότερο επίπεδο ΑΕΠ κατά κεφαλήν καταγράφηκε στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, 32% κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, και στη Λετονία 29% κάτω.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 00:20
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