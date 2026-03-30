Fuel Pass: Αγώνας δρόμου για τις επιδοτήσεις καυσίμων - Τα ποσά

Αγώνας δρόμου γίνεται να να γίνει πριν το Πάσχα η ενεργοποίηση το Fuel Pass, ώστε να μπει ένα σχετικό ανάχωμα στην ακρίβεια που ενισχύει και η διεθνής κατάσταση. Ήδη, το πετρέλαιο τύπου μπρεντ, το πρωί της Δευτέρας, κινείται πλέον πάνω από τα 115 δολάρια το βαρέλι, οδηγώντας σε νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην αντλία. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για τιμές αμόλυβδης που ενδέχεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 2,10 ευρώ το λίτρο στο Λεκανοπέδιο, ενώ ανοδική πορεία αναμένεται και για το ντίζελ.

Πίεση για άμεση ενεργοποίηση του Fuel Pass

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιδιώκει να ενεργοποιήσει το Fuel Pass πριν το Πάσχα, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα ενόψει της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, η διαδικασία παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς απαιτείται συνεργασία με τράπεζες και ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ μεσολαβούν και τραπεζικές αργίες λόγω Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα.

Διαβεβαιώσεις για στήριξη

Πάντως, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα συνεχίσει να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις για όσο διάστημα απαιτείται, τονίζοντας ότι στόχος είναι να αποτραπεί η μετατροπή της διεθνούς ενεργειακής κρίσης σε κοινωνική κρίση στην Ελλάδα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ασκώντας πιέσεις στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

“Θα στηρίξουμε τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί” τόνισε, πάντως, κατά την ομιλία του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στο «Forum Πελοποννήσου 2026» με θέμα «Ανθεκτική Αγορά – Βιώσιμη Οικονομία».

“Θέλω να το πω καθαρά. Κανείς δεν θα μείνει μόνος στην κρίση. Το κράτος θα είναι παρόν. Θα στηρίξει τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή, για όσο διάστημα χρειαστεί. Η κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν θα γίνει κοινωνική κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό, συνιστά τη δική μας ευθύνη. Και την αναλαμβάνουμε πλήρως” υπογράμμισε και περιέγραψε μια εικόνα που παραπέμπει σε ένα απόλυτο “σκηνικό” αβεβαιότητας”

“Και εδώ επιτρέψτε μου να τονίσω ότι τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε σε σχέση με την τρέχουσα κρίση είναι τέτοια τα οποία μας κάνουν να ανησυχούμε, αλλά γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ότι στο παρελθόν” τόνισε ο κ. Πιερρακάκη και συμπλήρωσε:

“Για να έχετε μία εικόνα του τι σημαίνει να είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ: φανταστείτε ότι από εκεί περνάνε περίπου 15 συν 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, υπό κανονικές συνθήκες, 15 εκατομμύρια αργού και 5 εκατομμύρια σε άλλα προϊόντα πετρελαίου, και τα Στενά έχουν κλείσει. Η υποκατάσταση που μπορεί να γίνει είναι της τάξης των 4 με 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα. Το 20% του φυσικού αέριου παγκοσμίως περνάει μέσα από τα Στενά, επίσης υπό κανονικές συνθήκες - αν είναι ανοιχτά - που τώρα δεν είναι. Όλα αυτά έχουν ήδη δει επίδραση στις τιμές της ενέργειας, σε κάποιες περιπτώσεις θα τη δούμε να συμβαίνει στην πορεία, αν δεν ανοίξουν τα Στενά. Και τόσο η εθνική μας οικονομία, όσο και οι ευρωπαϊκές οικονομίες ευρύτερα, προετοιμάζονται με σενάρια για να διαχειριστούν την κρίση αυτή. Αλλά όπως τόνισα και πριν, με δεδομένο το που βρίσκεται η χώρα μας σήμερα, είμαστε σε θέση να υπογραμμίσουμε και να πούμε ότι κανένας δεν θα είναι μόνος του ακόμη και στα δύσκολα σενάρια.”

Η επιδότηση

Ουσιαστικά, η κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει πριν το Πάσχα το Fuel Pass, ώστε να προλάβει την έξοδο αλλά κυρίως τη μεταφορά επιβαρύνσεων από τα καύσιμα σε βασικά αγαθά, που είναι απαραίτητα για το εορταστικό τραπέζι.

Πάντως, η προσπάθεια είναι δύσκολη καθώς μεσολαβούν πολλές τραπεζικές αργίες, στο μεσοδιάστημα μεταξύ Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα (5 και 12 Απριλίου αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση, σήμερα Δευτέρα, κατατίθεται στη Βουλή η διάταξη του υπουργείο Ναυτιλίας για την επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

'Ετσι κλείνει ο κύκλος με τα τωρινά μέτρα στήριξης, όπως είχαν εξαγγελθεί πριν μια εβδομάδα. Ήδη, η επιδότηση για το ντίζελ, και τα λιπάσματα, αλλά και το fuel pass έχουν ενταχθεί στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Αναμένεται, δε, να ψηφιστούν τάχιστα, όπως προβλέπεται με τις ΠΝΠ, χωρίς συζήτηση σε επιτροπές κτλ, την Τρίτη 31 Μαρτίου. Εκ των υστέρων, δε, θα γίνει και η συντεταγμένη νομοθέτηση.

Το ντίζελ

Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο μέτρων για το οποίο "τρέχει να προλάβει" η κυβέρνηση προβλέπει μια οριζόντια παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση ανέρχεται σε 16 λεπτά το λίτρο στη διανομή, που αντιστοιχεί σε περίπου 20 λεπτά τελική μείωση στην αντλία με τον ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι η ελάφρυνση εφαρμόζεται αυτόματα από τα διυλιστήρια και θα αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές των πρατηρίων εντός 3-5 εργάσιμων ημερών.

Το Fuel Pass

Επίσης προωθείται επιδότηση στα καύσιμα ή στην μετακίνηση μέσω των μέσω μεταφοράς και ταξί. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Οι δικαιούχοι δηλώνουν το όχημα για το οποίο αιτούνται την ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν πλήρη ή μερική κυριότητα ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν οφειλές τελών κυκλοφορίας. Πάντως η η ψηφιακή υλοποίηση του μέτρου απαιτεί χρόνο καθώς προβλέπεται και η συμμετοχή τραπεζικών αναδόχων ως φορέων πληρωμών.

Ύψος επιδότησης (Απρίλιος – Μάιος 2026)

Τα ποσά επιδότησης, δε, είναι τα εξής:

60€ (50€ σε IBAN) για αυτοκίνητα σε νησιωτικές/ειδικές περιοχές

50€ (40€ σε IBAN) για αυτοκίνητα στην υπόλοιπη Ελλάδα

35€ (30€ σε IBAN) για μοτοσυκλέτες σε νησιωτικές/ειδικές περιοχές

30€ (25€ σε IBAN) για μοτοσυκλέτες στην υπόλοιπη Ελλάδα

Οι δικαιούχοι

Αναλυτικά., δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη αύξηση για κάθε επιπλέον παιδί.

Δυσκολίες μπροστά

Πάντως, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ασφυκτικό κύμα ακρίβειας, καθώς οι τιμές σε καύσιμα και ενέργεια συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδώσει τις ευθύνες κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι διαθέτει περιορισμένα περιθώρια παρέμβασης, σε μια προσπάθεια να περιορίσει το πολιτικό κόστος ενόψει των προκλήσεων που έρχονται.

Η αβεβαιότητα εντείνεται από τη στάση της ΕΕ, η οποία δεν ενθαρρύνει επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά και από το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πλησιάζει στο τέλος του. Το συνολικό οικονομικό τοπίο διαμορφώνεται ιδιαίτερα απαιτητικό.

Την ίδια στιγμή, εντείνεται η αίσθηση περιορισμού δαπανών, ιδίως για όσους αναμένουν πληρωμές από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 875 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο, αλλά και σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συνολικά, οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν στα 11,088 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση έναντι των προβλέψεων, ενώ στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού σημειώνονται καθυστερήσεις σε πληρωμές, κυρίως λόγω χρονικών μετατοπίσεων σε εξοπλιστικά προγράμματα και μεταβιβάσεις. Αυτή η εικόνα περιορισμένης ρευστότητας επιβαρύνει περαιτέρω επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε μια ήδη δύσκολη συγκυρία.