Επτά Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, και βρίσκονται στο Ισραήλ, σύντομα για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η ομάδα, η οποία παραδόθηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, είναι μεταξύ των τελευταίων ζωντανών αιχμαλώτων στη Γάζα περίπου δύο χρόνια αφότου οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, εξαπολύοντας τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
10:11 - 13 Οκτ 2025
Ζει ο Μέγας Αλέξης
Επτά Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, και βρίσκονται στο Ισραήλ, σύντομα για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η ομάδα, η οποία παραδόθηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, είναι μεταξύ των τελευταίων ζωντανών αιχμαλώτων στη Γάζα περίπου δύο χρόνια αφότου οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, εξαπολύοντας τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.
Σχετικά με τον ΚΥΡ
- Γεννήθηκε στην Αθήνα από γονείς πρόσφυγες από την Αττάλεια της Μ.Ασίας.
- Σπούδασε καλές τέχνες στην ACCADEMIA DI BELLE ARTI της Ρώμης και γραφικές τέχνες στην ENALC του Τορίνου.
- Πρωτοδημοσίευσε σκίτσα του στο Ιταλικό περιοδικό IL TRAVASO και στην Κυριακάτικη CORRIERE DELLA SERA.
- Συνεργάστηκε με την ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ, την ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και το ΒΗΜΑ.
- Επίσης συνεργάστηκε με τα περιοδικά EIKONEΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ και ΕΠΙΚΑΙΡΑ.
- Στην περίοδο της χούντας η λογοκρισία του είχε απαγορεύσει να δημοσιεύει σκίτσα. Την περίοδο εκείνη έστελνε στο Λονδίνο αντιστασιακά σκίτσα στο περιοδικό HELLENIC REVIEW που εξέδιδε η Ελένη Βλάχου με το ψευδώνυμο MAC PAPA (ήταν τα αρχικά ΜΑΚαρέζου, Παπαδόπουλο, ΠΑτακού).
- Έχει εκδόσει 38 λευκώματα.
- Στην τηλεόραση εργάστηκε ως βασικός συνεργάτης του Φρ. Γερμανού στην εκπομπή ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ.
- Έχει βραβευτεί σε πολλές Παγκόσμιες και Πανελλήνιες εκθέσεις με σημαντικότερη το 1ο βραβείο στην Παγκόσμια Έκθεση Χιούμορ στο ΜΟΝΤΡΕΑΛ του Καναδά.
- Το 2012 τον βράβευσε η Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του.
- Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο ΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ και έχει δύο αγόρια τον ΦΙΛΙΠΠΟ και τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.