Ζει ο Μέγας Αλέξης

Επτά Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, και βρίσκονται στο Ισραήλ, σύντομα για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η ομάδα, η οποία παραδόθηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, είναι μεταξύ των τελευταίων ζωντανών αιχμαλώτων στη Γάζα περίπου δύο χρόνια αφότου οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, εξαπολύοντας τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Επτά Ισραηλινοί όμηροι απελευθερώθηκαν από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, και βρίσκονται στο Ισραήλ, σύντομα για να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Η ομάδα, η οποία παραδόθηκε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, είναι μεταξύ των τελευταίων ζωντανών αιχμαλώτων στη Γάζα περίπου δύο χρόνια αφότου οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς επιτέθηκαν στο Ισραήλ, εξαπολύοντας τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.