ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Την ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων για την εγχώρια μεταποίηση και ειδικά της Αττικής —η οποία αντιπροσωπεύει το 42% της συνολικής δραστηριότητας του κλάδου στη χώρα— ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ, Σταύρος Θεοδωρόπουλος, κατά τη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, παραδίδοντάς του σχετικό υπόμνημα προτάσεων.

Οι προτάσεις εστιάζουν στην αναπτυξιακή προοπτική της Αττικής, στη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών για τη μετάκληση εργατικού δυναμικού.

Οι βασικοί πυλώνες των προτάσεων του ΣΒΑΠ είναι:

1. Φορολογικά κίνητρα και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Στήριξη εισοδήματος εργαζομένων: Αύξηση του ημερήσιου ορίου των διατακτικών σίτισης που παρέχουν οι επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους, από τα 6 ευρώ στα 10 ευρώ κατ’ ελάχιστο (220+€/μήνα) με αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή και αύξηση του ορίου παροχών σε είδος από τα 300€ στα 1.000€ ετησίως.

Αυτοτελής φορολόγηση 15%: Εφαρμογή αυτοτελούς φορολόγησης 15% στα ετήσια performance bonuses και στα stock options ως κεφαλαιακό κέρδος, για τη διακράτηση εξειδικευμένου δυναμικού.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις: Επαναφορά των επιταχυνόμενων αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού εντός τριετίας και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν, ως κόστος, την παραγωγή.

Επενδυτικά κίνητρα: Θέσπιση Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων έως 50% των αδιανέμητων κερδών (με υποχρέωση επανεπένδυσης εντός τριετίας), 10ετής ρήτρα φορολογικής σταθερότητας (tax lock) 15% για επενδύσεις άνω των 5 εκατ. ευρώ τριετούς ορίζοντα.

2. Νέα χωροταξική οργάνωση και Πάρκα Εξυγίανσης

Προστασία υφιστάμενων μονάδων: Θεσμική θωράκιση για τη διατήρηση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την επέκταση των αδειοδοτημένων μονάδων στις σημερινές τους θέσεις, αποφεύγοντας το καταστροφικό κόστος αναγκαστικών μετεγκαταστάσεων.

Κίνητρα για έργα υποδομών: Θεσμοθέτηση υπερέκπτωσης δαπανών 200%-300% για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Φορείς Διαχείρισης των Πάρκων Εξυγίανσης, για κοινά έργα όπως πυροσβεστικοί σταθμοί-δίκτυα πυρόσβεσης, διαχείριση ομβρίων, βιολογικοί καθαρισμοί, ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων καθώς

και κοινωνικές υποδομές, όπως παιδικοί σταθμοί εντός των πάρκων, σταθμοί πρώτων βοηθειών και τηλεϊατρικής, δαπάνες για τη μεταφορά προσωπικού και κέντρα τεχνικής εκπαίδευσης.

Απλοποίηση όρων δόμησης και απελευθέρωση γης: Εξορθολογισμός των όρων δόμησης και της αρτιότητας σύμφωνα με τις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες, απλοποίηση της αδειοδότησης υποστηρικτικών εγκαταστάσεων ιδίας χρήσης (π.χ. πρατήρια/συντήρηση εταιρικού στόλου), αυτοδίκαιη κατάργηση δεσμεύσεων χώρου μετεγκατάστασης μετά την παρέλευση δεκαετίας, καθώς και πρόβλεψη για ελαφρά καταλύματα στέγασης μετακλητών εργαζομένων (έως 2% της έκτασης).

3. Αναπτυξιακό όραμα Δυτικής Αττικής

Η Δυτική Αττική δοκιμάζεται από τις φυσικές καταστροφές, την κακή ρυμοτομία και το έλλειμμα υποδομών, ενώ η αδιάκοπη επέκταση των logistics επιβαρύνει το οδικό δίκτυο χωρίς να δημιουργεί αυτοτελές παραγωγικό οικοσύστημα ή υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Ο ΣΒΑΠ προτείνει μια πραγματική αναπτυξιακή αναγέννηση της περιοχής μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου:

Έμφαση στη μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας: Παροχή ειδικών κινήτρων ώστε η Δυτική Αττική να εξελιχθεί από απλό αποθηκευτικό χώρο σε ισχυρό παραγωγικό πυρήνα βιομηχανικής παραγωγής.

Πλήρης ένταξη της Κυκλικής Οικονομίας στη Μεταποίηση: Αυτόνομη ένταξη της βιομηχανικής ανάκτησης δευτερογενών πρώτων υλών στα καθεστώτα της Μεταποίησης με αυξημένους συντελεστές ενίσχυσης, διαχωρίζοντάς την από τις απλές δραστηριότητες συλλογής/μεταφοράς απορριμμάτων.

Ειδικά Κίνητρα για την ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων: Σαφή κίνητρα στον Αναπτυξιακό Νόμο για ιδιωτικές επενδύσεις σε συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από εμποροβιομηχανικά απόβλητα, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος των μονάδων και προσφέροντας λύση στη διαχείριση ενός μεγάλου ποσοστού των παραγόμενων αποβλήτων της χώρας.

Υποδομές και οικιστική αναβάθμιση: Επιτάχυνση της απευθείας σύνδεσης των βιομηχανικών υποδοχέων με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, κατασκευή του οδικού άξονα Ελευσίνας – Θήβας και συγκέντρωση της βιομηχανίας σε οργανωμένα Πάρκα Εξυγίανσης. Η συγκέντρωση αυτή σε συνδυασμό με την ορθολογική οργάνωση των μεταφορών, θα προστατεύσει τον αστικό ιστό και θα επιτρέψει τη συγκράτηση του πληθυσμού, την προσέλκυση νέων κατοίκων και την οικιστική αναβάθμιση στην περιοχή η οποία διαθέτει και το προικισμένο διπλό παραλιακό μέτωπο του Σαρωνικού και του Κορινθιακού.

4. Απλοποίηση της μετάκλησης εργαζομένων

Θέσπιση ψηφιακής «Fast-Track» διαδικασίας One-Stop-Shop (ολοκλήρωση εντός 30-45 ημερών), πλήρης εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» (once-only) στην υποβολή δικαιολογητικών, και ταχεία διαδικασία αναγνώρισης τεχνικών προσόντων και αδειών για τη μετάκληση εργαζομένων από τρίτες χώρες και ιδιαίτερα, λόγω μεγέθους και εκπαιδευτικού συστήματος, από την Ινδία. Στόχος είναι να επιλυθούν τα κρίσιμα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού.