Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Η νίκη του Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν την Τρίτη (4/8) δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί έκπληξη. Εδώ και εβδομάδες προηγούνταν με άνεση στις δημοσκοπήσεις έναντι της βουλευτού Χέιλι Στίβενς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα αποδείχθηκε αισθητά πιο οριακό από ό,τι προέβλεπαν οι περισσότερες έρευνες –αναζωπυρώνοντας τα ερωτήματα για την αξιοπιστία των σύγχρονων δημοσκοπήσεων– δεν μειώνει τον πολιτικό αντίκτυπο της επικράτησής του, η οποία προκαλεί ήδη ισχυρούς κραδασμούς στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος.

Γιος Αιγύπτιων μεταναστών, ο Ελ-Σαγέντ κατέβηκε στην κούρσα με μια ξεκάθαρα αριστερή πολιτική ατζέντα, έχοντας στο πλευρό του κορυφαίες προσωπικότητες της προοδευτικής πτέρυγας, όπως οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, καθώς και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Απέναντί του βρέθηκε η Στίβενς, η οποία απολάμβανε τη στήριξη της ηγεσίας των Δημοκρατικών στην Ουάσινγκτον, διέθετε ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στο Μίσιγκαν και εξαιρετικά μεγάλη οικονομική υποστήριξη. Μόνο από την AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) έλαβε περίπου 32 εκατ. δολάρια, ενώ οι εξωτερικές οργανώσεις δαπάνησαν υπέρ της ποσά σχεδόν εννέα φορές μεγαλύτερα από εκείνα που διοχετεύθηκαν στην καμπάνια του Ελ-Σαγέντ.

Τελικά, όμως, τίποτε από αυτά δεν αποδείχθηκε αρκετό.

Στις τηλεμαχίες και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις, ο Ελ-Σαγέντ αναδείχθηκε πιο πειστικός επικοινωνιακά, ενώ οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι εμφανίστηκαν δεκτικοί στις προτάσεις του για δημόσιο σύστημα υγείας, μείωση του κόστους των φαρμάκων, υψηλότερη φορολόγηση των πλουσίων και μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών.

Κεντρικό σύνθημα της εκστρατείας του ήταν το «λιγότερα χρήματα στην πολιτική, περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας», ένα μήνυμα που έχει υιοθετήσει ευρύτερα η προοδευτική πτέρυγα των Δημοκρατικών στις φετινές εκλογές.

Πλέον, ο Ελ-Σαγέντ θα βρεθεί αντιμέτωπος στις εκλογές του Νοεμβρίου με τον πρώην Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Ρότζερς, ο οποίος εξασφάλισε χωρίς αντίπαλο το χρίσμα του κόμματός του. Η αναμέτρηση θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες της χώρας, καθώς θα αποτελέσει ίσως το σημαντικότερο τεστ για το κατά πόσο ένας υποψήφιος της αριστερής πτέρυγας μπορεί να επικρατήσει σε μια πραγματικά αμφίρροπη πολιτεία.

Η οριακή διαφορά της νίκης του στις προκριματικές δείχνει, πάντως, ότι έχει μπροστά του δύσκολο έργο για να ενώσει το κόμμα πριν από τις κάλπες του Νοεμβρίου.

Αν και σημείωσε υψηλά ποσοστά μεταξύ μορφωμένων και προοδευτικών ψηφοφόρων, θα χρειαστεί να προσελκύσει και τους χαμηλότερου εισοδήματος Δημοκρατικούς που προτίμησαν τη Στίβενς στο Ντιτρόιτ και σε πιο αγροτικές περιοχές της πολιτείας – εκλογικές ομάδες που, όπως φάνηκε, οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις δεν αποτύπωσαν με ακρίβεια.

Ενδεχόμενη ήττα του από τον Ρότζερς θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τις ελπίδες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία, δεδομένου ότι Ρεπουμπλικανός δεν έχει εκλεγεί γερουσιαστής από το Μίσιγκαν από το 1994.