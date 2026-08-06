ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers
Ναυτιλία
11:58 - 06 Αυγ 2026

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΟΛΘ Α.Ε. παρέλαβε και θέτει σε λειτουργία οκτώ νέα hybrid diesel-electric Straddle Carriers -Οχήματα Στοιβασίας και Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (ΟΣΜΕ)- ανανεώνοντας περαιτέρω τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ.), παράλληλα με την εξέλιξη του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6, και ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυναμική του Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η νέα προμήθεια εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του λιμένα Θεσσαλονίκης, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης της διακίνησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του. Από το 2018, η ΟΛΘ Α.Ε. έχει ήδη εκσυγχρονίσει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό με την προμήθεια δώδεκα Straddle Carriers, ενός νέου Αυτοκινούμενου Γερανού (Mobile Harbour Crane), καθώς και δύο νέων ειδικά σχεδιασμένων γερανογεφυρών New Panamax, ικανών να εξυπηρετούν πλοία κύριων γραμμών, χωρητικότητας άνω των 10.000 TEU.

Τα νέα Straddle Carriers, ευρωπαϊκής κατασκευής και υβριδικής τεχνολογίας, επιτυγχάνουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά 18% και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στη σταδιακή μετάβαση του λιμένα Θεσσαλονίκης σε ένα περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνο μοντέλο λειτουργίας, ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αυτονομία που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Η επιχειρησιακή συμβολή της επένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με την ένταξη των νέων μηχανημάτων στον στόλο των ΟΣΜΕ του λιμένα, εκσυγχρονίζεται ο εξοπλισμός μεταφοράς και στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων και ενισχύεται ουσιαστικά η αποθηκευτική ικανότητα της πλατείας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Τα νέα Straddle Carriers επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, χάρη στη δυνατότητα στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων σε περισσότερα επίπεδα καθ’ ύψος. Επιπλέον, συμβάλλουν στην ταχύτερη εξυπηρέτηση τόσο των φορτηγών οχημάτων όσο και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύοντας τη συνολική παραγωγικότητα του Σ.ΕΜΠΟ. και μειώνοντας τους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης. Η αναβάθμιση αυτή έχει άμεση επίδραση στη ροή των εμπορευματικών μεταφορών, στην αποσυμφόρηση των πυλών και στη συνολική εμπειρία των χρηστών και συνεργατών του λιμένα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Η προμήθεια των οκτώ νέων Straddle Carriers αποτελεί ένα πρόσθετο γενναίο βήμα στην προετοιμασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για την επόμενη αναπτυξιακή του φάση και μια ακόμη επένδυση με στρατηγικό στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό των υποδομών και των λειτουργιών του. Ενισχύουμε τον μηχανολογικό μας εξοπλισμό με σύγχρονα, πιο αποδοτικά και βιώσιμα μέσα, που βελτιώνουν την παραγωγικότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων απαιτήσεων για ταχύτερες, αξιόπιστες και περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνες λιμενικές υπηρεσίες. Η ΟΛΘ Α.Ε., με τη συνεπή υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, εξοπλισμό και τεχνολογία, ενδυναμώνει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου κόμβου εμπορίου και logistics για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών
Επιχειρήσεις

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης
Επιχειρήσεις

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Επέκταση του δικτύου της McDonald&#039;s με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης
Επιχειρήσεις

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 12:30

Commerzbank και UniCredit επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Πολιτική
06/08/2026 - 12:07

Μητσοτάκης; Δικαιωνόμαστε για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ναυτιλία
06/08/2026 - 11:58

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Οικονομία
06/08/2026 - 11:47

Μελέτη-οδηγός για τις κυβερνήσεις: Κάθε ευρώ στους νέους αποδίδει τριπλάσιο κοινωνικό όφελος

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

Ναυτιλία
06/08/2026 - 08:09

Οκτώ διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς κατά των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 23:31

«Φρέναρε» η Wall Street, αλλά ο Dow Jones διασώθηκε με νέο ρεκόρ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 23:00

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ