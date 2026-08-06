Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης, θα δημιουργηθεί η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών, δήλωσε την Πέμπτη (6/8) η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά, η υφυπουργός Μετανάστευσης υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές στον Έβρο και στα νησιά του Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά 60%, ενώ οι αφίξεις από την Λιβύη προς την Κρήτη έχουν περιοριστεί κατά 30%. Παράλληλα τόνισε ότι οι επαναπατρισμοί μεταναστών έχουν αυξηθεί κατά 30%.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού δίνουν μάχες κάθε μέρα, αντιμετωπίζουν συνθήκες πολέμου. Κάνουν τη δουλειά τους με ευσυνειδησία και ανθρωπισμό που πολλοί από αυτούς που τους κατακρίνουν ούτε τον φαντάζονται», πρόσθεσε ακόμα.