Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησαν οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν κανονικά, αποκλιμακώνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τις αγορές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,01% στις 26.142,50 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,15% στις 10.905 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,65% στις 8.725,84 μονάδες.

Στην ευρωπική περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημειώνει άλμα 0,98% στις 20.252,12 μονάδες και ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,74% στις 53.836 μονάδες.

Στον τεχνολογικό κλάδο, οι μετοχές άνοιξαν χωρίς σημαντικές μεταβολές, καθώς οι ισχυρές πιέσεις που καταγράφηκαν στις ασιατικές αγορές δεν φαίνεται, προς το παρόν, να μεταφέρονται και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Νωρίτερα στις ασιατικές αγορές, ο ιαπωνικός Nikkei υποχώρησε κατά 0,89% στις 65.712 μονάδες, ο ASP της Αυστραλίας κέρδισε 0,47% στις 9.271,6 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας κινήθηκε ανοδικά κατά 0,57% στις 3.900,35 μονάδες και ο SZSE Component έχασε 0,24% στις 14.110,12 μονάδες.

Τέλος, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βυθίστηκε κατά 1,75% στις 25.484 μονάδες και ο Kopsi της Νότιας Κορέας σημείωσε ηχηρή πτώση 4,58% στις 6.296,38 μονάδες.