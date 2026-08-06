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FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ
Ειδήσεις
10:25 - 06 Αυγ 2026

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Η FIFA έσπευσε να στηρίξει δημόσια τον πρόεδρό της, Τζάνι Ινφαντίνο, μετά τις έντονες εσωτερικές αναταράξεις που προκάλεσε το σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE). Έπειτα από συνάντηση της ηγεσίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο Ραμπάτ του Μαρόκου, η διοίκηση διαμήνυσε ότι παραμένει απολύτως ενωμένη στο πλευρό του Ελβετού προέδρου.

«Μετά τη συνάντηση στο Ραμπάτ, ο γενικός γραμματέας της FIFA και τα παρόντα μέλη της εκτελεστικής διοίκησης εξέφρασαν την πλήρη και αμέριστη στήριξή τους προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τον μοναδικό αξιωματούχο που έχει εκλεγεί απευθείας από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά η επίσημη ανακοίνωση.

Νωρίτερα, ο Ινφαντίνο είχε δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Γυναικών μεταξύ του Μαλάουι και της Ζάμπιας στο στάδιο El Barid του Ραμπάτ. Δίπλα του βρισκόταν ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, παρά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι είχε προηγουμένως αποστασιοποιηθεί από τους χειρισμούς του προέδρου.

Η FIFA υπογράμμισε επίσης ότι και ο ίδιος ο Ινφαντίνο εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του προς τη διοικητική ομάδα της Ομοσπονδίας. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο πρόεδρος επανέλαβε την «πλήρη στήριξή του προς τον γενικό γραμματέα και τη διοίκηση της FIFA για το απαραίτητο και εξαιρετικό έργο που επιτελούν στην υλοποίηση του οράματός του».

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται το πλέον «παγωμένο» σχέδιο FIFA Forward Enterprise (FFE), το οποίο προέβλεπε ουσιαστικά το άνοιγμα της εμπορικής εκμετάλλευσης και των μελλοντικών εσόδων από τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές μέσω ενός νέου επενδυτικού σχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο τέθηκε προς έγκριση στις 211 εθνικές ομοσπονδίες με ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και καταγγελίες για διαδικασία που έμοιαζε περισσότερο με τελεσίγραφο παρά με ουσιαστική διαβούλευση.

Η UEFA πρωτοστάτησε στην αντίσταση απέναντι στην πρόταση, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για την εκχώρηση μέρους των πλέον πολύτιμων εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA σε εξωτερικούς επενδυτές. Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στις συνομοσπονδίες, καθώς στενοί συνεργάτες του Ινφαντίνο επέλεξαν να αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους χειρισμούς της υπόθεσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποστασιοποίηση του Άρσεν Βενγκέρ από τους σχεδιασμούς της ηγεσίας της FIFA, ενώ ακόμη πιο ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Λουίς Φίγκο, ο οποίος κάλεσε δημόσια τον Τζάνι Ινφαντίνο να παραιτηθεί, θεωρώντας ότι η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του έχει πλέον κλονιστεί.

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