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Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις
Αυτοδιοίκηση
11:07 - 06 Αυγ 2026

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων, εντείνει τις δράσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης του δημόσιου χώρου, με συστηματικούς επιτόπιους ελέγχους. Από τις 23 Ιουνίου έως 28 Ιουλίου, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν 13 επιχειρησιακές δράσεις σε κεντρικά σημεία, περάσματα και εμπορικούς δρόμους της 1ης, 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας με στόχο την ελεύθερη διέλευση των πολιτών.

Η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινοχρήστων Χώρων, Ελένη Ζωντήρου, τόνισε: «Η ελεύθερη χρήση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Είναι ζήτημα σεβασμού προς τους πεζούς και ιδιαίτερα προς τα εμποδιζόμενα άτομα. Οι παρεμβάσεις της Δημοτικής Αστυνομίας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στους δημόσιους χώρους και την προστασία του δικαιώματος των πολιτών στην ελεύθερη μετακίνηση προβλέπεται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες».

Συνεχείς επιχειρήσεις για την απομάκρυνση παράνομων τραπεζοκαθισμάτων
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 επιχειρησιακές δράσεις στο πεδίο κατά τις οποίες απομακρύνθηκαν πάνω από 240 αντικείμενα που εμπόδιζαν την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία.
Ενδεικτικά, από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικές επιχειρήσεις απομακρύνθηκαν:
  • 155 καρέκλες, 55 τραπέζια, 4 καναπέδες, σκαμπό και σκιάδια
  • Πλήθος εξοπλισμού προβολής εμπορευμάτων (σταντ, κούκλες βιτρίνας, ραφιέρες, πάγκοι κ.ά.)
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