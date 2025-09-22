Χαρδαλιάς στο Γαλάτσι: Έργα ουσίας που αλλάζουν την πόλη – Στόχος η Αττική που αξίζουμε

Συνεχίζοντας τις περιοδείες που πραγματοποιεί σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε στο Γαλάτσι, όπου είχε συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στην περιοχή, ενταγμένα στο πλαίσιο των 280+1 παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία σε έργα που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα της πόλης τα επόμενα χρόνια, όπως:

Ο υπό κατασκευή βιοκλιματικός υπαίθριος κινηματογράφος 100 θέσεων με τρία υπόγεια επίπεδα στάθμευσης, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ, στο οικόπεδο όπου βρισκόταν το ιστορικό θερινό σινεμά «ΖΑΪΡΑ». Το έργο, σε οικόπεδο 1.106,30 τ.μ. περικλειόμενο από τις οδούς Λεωφόρος Γαλατσίου, Κύκνων, Μεσολογγίου και Τανάγρας, θα παραδοθεί το 2026, ενώ στο δώμα θα διαμορφωθεί εκτεταμένος χώρος φύτευσης που θα εναρμονίζεται με το περιβάλλον.

με τρία υπόγεια επίπεδα στάθμευσης, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ, στο οικόπεδο όπου βρισκόταν το ιστορικό θερινό σινεμά «ΖΑΪΡΑ». Το έργο, σε οικόπεδο 1.106,30 τ.μ. περικλειόμενο από τις οδούς Λεωφόρος Γαλατσίου, Κύκνων, Μεσολογγίου και Τανάγρας, θα παραδοθεί το 2026, ενώ στο δώμα θα διαμορφωθεί εκτεταμένος χώρος φύτευσης που θα εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Το νέο κτήριο του 3ου Νηπιαγωγείου Γαλατσίου , επί των οδών Ηχούς, Έρσης και Τράλλεων, προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο που θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας.

, επί των οδών Ηχούς, Έρσης και Τράλλεων, προϋπολογισμού 1,34 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο που θα ολοκληρωθεί εντός του 2026, πληρώντας όλες τις προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ο τετραώροφος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλατσίου, σε οικόπεδο 481,8 τ.μ. επί της οδού Μεσσηνίας 30-32, προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ. Από το 2026 θα φιλοξενεί τουλάχιστον 40 βρέφη και 30 νήπια, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των οικογενειών της περιοχής.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε με υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων:

Η ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Άλσος Βεΐκου , σε οικόπεδο 4.500 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 14,4 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στη χρηματοδότηση με 5 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την προσέλκυση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων.

, σε οικόπεδο 4.500 τ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 14,4 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στη χρηματοδότηση με 5 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών και την προσέλκυση σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων. Η κατασκευή δικτύου ομβρίων μήκους περίπου 3 χλμ. στην περιοχή «Κρητικά», προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, κρίσιμο έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης που θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η νέα Διοίκηση με έργα χωρίς ώριμες μελέτες και επαρκή χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση, με απένταξη έργων χωρίς προοπτική και προτεραιοποίηση όσων μπορούν να ολοκληρωθούν. Όπως σημείωσε, «παραλάβαμε το 2024 ένα μεγάλο αριθμό έργων χωρίς επαρκείς μελέτες, χωρίς χρηματοδότηση και με τεράστια κενά, απειλώντας με εκτροχιασμό τον προγραμματισμό. Προχωρήσαμε σε ριζική αναδιάρθρωση και βάλαμε τάξη, απεντάσσοντας έργα χωρίς ωριμότητα και προτεραιοποιώντας όσα μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στην τρέχουσα θητεία. Συνεχίζουμε με το δρομολογημένο σχέδιο 280+1 μεγάλων έργων σε ολόκληρη την Αττική, έχοντας ως στόχο μέχρι το 2028 είτε να έχουν παραδοθεί, είτε να έχουν φτάσει σε ποσοστό απορρόφησης άνω του 50%.

Το Γαλάτσι αποτελεί θετική εξαίρεση, καθώς τα έργα εδώ έχουν υψηλή ωριμότητα και εξασφαλισμένη αρχική χρηματοδότηση, γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη ολοκλήρωσή τους. Με το Δήμαρχο κ. Μαρκόπουλο έχω μια υποδειγματική σχέση εμπιστοσύνης που έχει σφυρηλατηθεί μέσα στα χρόνια. Η συλλογική προσπάθεια είναι που δίνει λύσεις στα χρόνια προβλήματα. Στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών. Με πράξεις και έργα ουσίας, και όχι με υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε».

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρκόπουλος δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής και προσωπικά ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι δίπλα μας σε κάθε βήμα. Χωρίς αυτή τη συνεργασία, πολλά έργα δεν θα είχαν προχωρήσει. Με τις παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής επιταχύναμε αδειοδοτήσεις και ξεμπλοκάραμε κρίσιμες διαδικασίες. Το Γαλάτσι αλλάζει εικόνα γιατί δουλεύουμε όλοι μαζί, με εμπιστοσύνη και σχέδιο».