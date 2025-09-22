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ΧΑ: Σταθεροποιητική άνοδος με επίκεντρο τις δεικτοβαρείς – Αναμονή για ομόλογο ΓΕΚΤΕΡΝΑ και εταιρικά αποτελέσματα
Αναλύσεις
09:50 - 22 Σεπ 2025

ΧΑ: Σταθεροποιητική άνοδος με επίκεντρο τις δεικτοβαρείς – Αναμονή για ομόλογο ΓΕΚΤΕΡΝΑ και εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,17% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Παρασκευής (19/9), κλείνοντας στις 2030,46 μονάδες (στο -1,56% ο ΓΔ & στο -3,07% οι τράπεζες, στο +38,16% ο ΓΔ & στο +69,96% οι τράπεζες στο έτος). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 466,9 εκ. ευρώ (τα €300,7 εκ. στο rebalancing).  

Οι αγοραστές οδήγησαν στο ξεκίνημα το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό της ημέρας στις 2036 μονάδες. Όμως στη συνέχεια κυριάρχησε η μεταβλητότητα με το ΓΔ να καταγράφει ακόμη και αρνητικό πρόσημο. Πέτυχε, ωστόσο, να αναρριχηθεί και πάλι και στις δημοπρασίες να καταγράφει κέρδη με τη βοήθεια δεικτοβαρών τίτλων (ΕΛΧΑ, ΜΟΗ, Κύπρου κ.α.).

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,415% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να είναι σχεδόν αμετάβλητοι.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,16%) κατέγραψε απώλειες με τη Εθνική (-2,05%) να υποαποδίδει αλλά την Πειραιώς να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-2,10%), ο Ελλάκτωρ (-1,13%) και ο Τιτάν (-0,83%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+5,78%), η Κύπρου (-2,67%) τα ΕΛΠΕ (+2,23), ο Aktor (+2,12%) και η ΜΟΗ (+2,27%).

Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 47 εκείνων που υποχώρησαν.

Το μέρισμα και το προμέρισμα αποκόπτουν σήμερα (22/9) οι μετοχές των Intrakom & Κύπρου.

Την Τρίτη (23/9) ξεκινάει η δημόσια προσφορά για την άντληση €500 εκ. μέσω ομολόγου από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ενώ η Aloumyl, ο ΑΔΜΗΕ, ο Αβαξ, ο Λούλης, ο ΟΛΘ, η ΕΥΔΑΠ & η ΕΥΑΘ είναι μεταξύ των εταιρειών που ανακοινώνουν τα 6μηναία αποτελέσματά τους αυτή την εβδομάδα.

Η επιβεβαίωση του ελληνικού αξιόχρεου από την Moody’s διαμορφώνει προϋποθέσεις για ενδυνάμωση των συναλλαγών και στοχοθέτηση υψηλότερων επιπέδων του ΓΔ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή.

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