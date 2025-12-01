Πιέσεις Μπακογιάννη: Η Διπλή Ανάπλαση δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκε το έργο της Διπλής Ανάπλασης, με τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστα Μπακογιάννη, να ζητά σαφείς απαντήσεις από τη δημοτική Αρχή για την πορεία και τις καθυστερήσεις του μεγάλου έργου.

Ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε ότι πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση που υπερβαίνει τα όρια μιας δημοτικής θητείας και απαιτεί συναίνεση και συνέχεια: «Η Διπλή Ανάπλαση είναι ένα έργο που πρέπει να μας βρίσκει όλους συμμάχους. Από την πρώτη στιγμή αρνηθήκαμε να μπούμε σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η πρόοδος και όχι οι εντυπώσεις».

Σειρά ερωτημάτων για καθυστερήσεις και ασάφειες

Ο πρώην δήμαρχος έθεσε τρία κρίσιμα ζητήματα, καλώντας τη δημοτική Αρχή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα:

1. Για την παράταση των χωματουργικών: «Πριν από ενάμιση μήνα ο δήμαρχος δήλωνε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος παράτασης. Πώς λοιπόν εξηγείται η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα για τετράμηνη παράταση;»

2. Για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού: Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις περί άμεσης έναρξης των εργασιών, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη. «Χωρίς τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, υπάρχει ορατός κίνδυνος να ολοκληρωθεί το γήπεδο αλλά να μην μπορεί να λειτουργήσει», προειδοποίησε.

3. Για τον σχεδιασμό της πισίνας και το χρηματοδοτικό κενό: Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επίκληση χωροταξικού προβλήματος για την πισίνα ίσως αποσκοπεί στη μείωση του μεγέθους των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σιωπηρά ένα ανεξήγητο μέχρι σήμερα χρηματοδοτικό κενό. «Ποιο είναι τελικά το χρηματοδοτικό κενό; Ποιος ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκαταστάσεων; Περιμένουμε καθαρές απαντήσεις», σημείωσε.

Βρήκατε ένα έργο έτοιμο να προχωρήσει

Κλείνοντας, ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι η παρούσα δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα έργο σε πλήρη εξέλιξη, με εξασφαλισμένους πόρους και συμβασιοποιημένες εργασίες: «Το έργο ήταν σε τροχιά υλοποίησης. Δεν είναι τώρα η στιγμή για αντιπαραθέσεις. Είναι η στιγμή της δουλειάς, από την οποία στο τέλος θα κριθούμε όλοι».