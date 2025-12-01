ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιέσεις Μπακογιάννη: Η Διπλή Ανάπλαση δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις
Αυτοδιοίκηση
22:45 - 01 Δεκ 2025

Πιέσεις Μπακογιάννη: Η Διπλή Ανάπλαση δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκε το έργο της Διπλής Ανάπλασης, με τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά», Κώστα Μπακογιάννη, να ζητά σαφείς απαντήσεις από τη δημοτική Αρχή για την πορεία και τις καθυστερήσεις του μεγάλου έργου.

Ο κ. Μπακογιάννης υπενθύμισε ότι πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση που υπερβαίνει τα όρια μιας δημοτικής θητείας και απαιτεί συναίνεση και συνέχεια: «Η Διπλή Ανάπλαση είναι ένα έργο που πρέπει να μας βρίσκει όλους συμμάχους. Από την πρώτη στιγμή αρνηθήκαμε να μπούμε σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η πρόοδος και όχι οι εντυπώσεις».

Σειρά ερωτημάτων για καθυστερήσεις και ασάφειες

Ο πρώην δήμαρχος έθεσε τρία κρίσιμα ζητήματα, καλώντας τη δημοτική Αρχή να τοποθετηθεί ξεκάθαρα:

1. Για την παράταση των χωματουργικών: «Πριν από ενάμιση μήνα ο δήμαρχος δήλωνε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος παράτασης. Πώς λοιπόν εξηγείται η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής σήμερα για τετράμηνη παράταση;»

2. Για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού: Ο κ. Μπακογιάννης τόνισε ότι, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις περί άμεσης έναρξης των εργασιών, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική εξέλιξη. «Χωρίς τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, υπάρχει ορατός κίνδυνος να ολοκληρωθεί το γήπεδο αλλά να μην μπορεί να λειτουργήσει», προειδοποίησε.

3. Για τον σχεδιασμό της πισίνας και το χρηματοδοτικό κενό: Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επίκληση χωροταξικού προβλήματος για την πισίνα ίσως αποσκοπεί στη μείωση του μεγέθους των εγκαταστάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σιωπηρά ένα ανεξήγητο μέχρι σήμερα χρηματοδοτικό κενό. «Ποιο είναι τελικά το χρηματοδοτικό κενό; Ποιος ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκαταστάσεων; Περιμένουμε καθαρές απαντήσεις», σημείωσε.

Βρήκατε ένα έργο έτοιμο να προχωρήσει

Κλείνοντας, ο κ. Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι η παρούσα δημοτική Αρχή παρέλαβε ένα έργο σε πλήρη εξέλιξη, με εξασφαλισμένους πόρους και συμβασιοποιημένες εργασίες: «Το έργο ήταν σε τροχιά υλοποίησης. Δεν είναι τώρα η στιγμή για αντιπαραθέσεις. Είναι η στιγμή της δουλειάς, από την οποία στο τέλος θα κριθούμε όλοι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT
Πολιτική

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας
Αυτοδιοίκηση

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Δήμος Αθηναίων: Καλέστε στο 1595 και κλείστε ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Καλέστε στο 1595 και κλείστε ραντεβού στα Δημοτικά Ιατρεία

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Σφοδρή σύγκρουση Δούκα - Μπακογιάννη για το δάνειο €75 εκατ. από την ΕΤΕπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ