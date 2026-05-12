Δούκας: Στην Αθήνα χτίζουμε μια νέα κουλτούρα μετακίνησης

Με διεθνείς συμμετοχές και ισχυρό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το UCI Mobility & Bike City Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 10 και 11 Μαΐου. Στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (UCI) που συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με τον Όμιλο Kyvernitis Travel Group, η Αθήνα τιμήθηκε από τη UCI για τη δέσμευσή της στην προώθηση της ποδηλασίας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Χτίζουμε μια νέα κουλτούρα μετακίνησης στην Αθήνα. Μια κουλτούρα που δίνει προτεραιότητα στο περπάτημα, το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα, όχι ως εναλλακτικές επιλογές, αλλά ως τη βάση πάνω στην οποία πρέπει να λειτουργεί μια σύγχρονη πόλη. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε δημοτική συγκοινωνία. Παράλληλα, σχεδιάζουμε ένα ποδηλατικό δίκτυο 17 χιλιομέτρων ενώ ολοκληρώνουμε ένα νέο δίκτυο με 50 σταθμούς στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων. Η τιμητική διάκριση από τη UCI αποτελεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλλει η Αθήνα για να γίνει πιο βιώσιμη, πιο ανθρώπινη και πιο λειτουργική για όλους».



Ο Πρόεδρος της UCI, David Lappartient, σημείωσε: «Οι πόλεις σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο το ποδήλατο ως ένα ισχυρό εργαλείο για υγιείς κοινωνίες, βιώσιμα συστήματα μεταφορών και ισχυρές τοπικές οικονομίες. Στην Αθήνα είδαμε εμπνευσμένα παραδείγματα συνεργασίας και καινοτομίας που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ενεργής κινητικότητας».



Ο Managing Partner του Ομίλου Kyvernitis Travel, Γιώργος Κυβερνήτης, ανέφερε: «Η διοργάνωση του UCI Mobility & Bike City Forum, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την UCI, ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε μια πρωτοβουλία που προωθεί την ποδηλασία και την ήπια κινητικότητα στην πόλη, ενώ παράλληλα δημιουργεί διαρκείς δεσμούς μεταξύ αθλητισμού, τουρισμού και αστικής ανάπτυξης».



Διεθνής τιμητική διάκριση της UCI στον Δήμο Αθηναίων



Ο Πρόεδρος της UCI, David Lappartient, απένειμε στο Δημαρχείο Αθηνών, ειδικό βραβείο στον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για τη φιλοξενία του 8ου UCI Mobility & Bike City Forum, αλλά και για τη δέσμευση της πόλης στην προώθηση της ποδηλασίας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.



Η βράβευση αποτελεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει ο Δήμος Αθηναίων για τη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης, λειτουργικής και βιώσιμης πόλης, με έμφαση στις ήπιες μορφές μετακίνησης, τη μικροκινητικότητα και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Η απονομή πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της διεθνούς ποδηλατικής κοινότητας, στελεχών της αυτοδιοίκησης, ειδικών της βιώσιμης κινητικότητας και συμμετεχόντων του συνεδρίου από δεκάδες χώρες.



Το ποδήλατο ως εργαλείο βιώσιμης και τουριστικής ανάπτυξης



Οι εργασίες του Forum πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της διεθνούς ποδηλατικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων και φορέων που δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη κινητικότητα.



Το πρόγραμμα άνοιξε με χαιρετισμούς από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Πρόεδρο της UCI, David Lappartient, τον Πρόεδρο των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρο Καπράλο, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, Βασίλη Διαμαντόπουλο, και τον Γιώργο Κυβερνήτη, Managing Partner του Ομίλου Kyvernitis Travel.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η κεντρική ομιλία από την Carly Gilbert-Patrick, Γενική Γραμματέα του International Partnership on SLOCAT, η οποία κάλεσε τους συνέδρους να αξιοποιήσουν τη δύναμη του αθλητισμού ώστε να αναδειχθεί η ποδηλασία ως βιώσιμο μέσο μετακίνησης.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι ομιλητές ανέλυσαν βασικές θεματικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ποδηλασίας και της κινητικότητας παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων:

Ποδηλατικός τουρισμός : Εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι προορισμοί αξιοποιούν την ποδηλασία για την προσέλκυση επισκεπτών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της European Cyclists’ Federation, της Fiera del Cicloturismo, της ΜΚΟ Greek Cities for Cycling και της Outline.

: Εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι προορισμοί αξιοποιούν την ποδηλασία για την προσέλκυση επισκεπτών και την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της European Cyclists’ Federation, της Fiera del Cicloturismo, της ΜΚΟ Greek Cities for Cycling και της Outline. Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός : Παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι που μπορούν να ακολουθήσουν οι πόλεις για να ανασχεδιάσουν το οδικό τους δίκτυο και τους δημόσιους χώρους, με στόχο την ενίσχυση της ποδηλασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στη σχετική συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Copenhagenize, C40 Cities, του Δήμου Ηλιούπολης και της UCI.

: Παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι που μπορούν να ακολουθήσουν οι πόλεις για να ανασχεδιάσουν το οδικό τους δίκτυο και τους δημόσιους χώρους, με στόχο την ενίσχυση της ποδηλασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στη σχετική συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Copenhagenize, C40 Cities, του Δήμου Ηλιούπολης και της UCI. Παρακαταθήκη διοργανώσεων: Αναδείχθηκε ο ρόλος των ποδηλατικών διοργανώσεων ως μοχλών βιώσιμου τουρισμού και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Οι ομιλητές παρουσίασαν εμπειρίες από το ΔΕΗ Tour of Hellas, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cyclo-cross UCI 2026 στην Ολλανδία, καθώς και από πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης στην Αυστραλία και την Φινλανδία.

Αναδείχθηκε ο ρόλος των ποδηλατικών διοργανώσεων ως μοχλών βιώσιμου τουρισμού και ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Οι ομιλητές παρουσίασαν εμπειρίες από το ΔΕΗ Tour of Hellas, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cyclo-cross UCI 2026 στην Ολλανδία, καθώς και από πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης στην Αυστραλία και την Φινλανδία. Οδική ασφάλεια: Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τη σημασία της συνεργασίας των φορέων για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους ποδηλάτες και τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, με τη συμμετοχή διεθνών ειδικών από την UEFA, τη VOM, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την UCI.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, η πρωτεύουσα της Ρουάντα, Κινγκάλι, αναγνωρίστηκε ως η νεότερη UCI Bike City.



Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση ότι το Τόκιο θα αποτελέσει την πόλη που θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση του UCI Mobility & Bike City Forum.



Η επιλογή της Αθήνας για τη διοργάνωση του 2026 αποτελεί έμπρακτη διεθνή αναγνώριση των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας μετακίνησης, αναδεικνύοντας την ποδηλασία σε έναν από τους βασικούς πυλώνες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και σύγχρονου μετασχηματισμού της πρωτεύουσας.

Παρακολουθείστε τις εργασίες του συνεδρίου μέσα από το επίσημο κανάλι της UCI στο YouTube:

{https://www.youtube.com/watch?v=bxC4oQG1UQo}