Μπακογιάννης: Προαναγγέλλει νέα υποψηφιότητα στον Δήμο Αθηναίων με αιχμές κατά του Δούκα
Πολιτική
12:28 - 13 Μάι 2026

Μπακογιάννης: Προαναγγέλλει νέα υποψηφιότητα στον Δήμο Αθηναίων με αιχμές κατά του Δούκα

Reporter.gr Newsroom
Σε προαναγγελία νέας υποψηφιότητας για τον Δήμο Αθηναίων προχώρησε ο Κώστας Μπακογιάννης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της σημερινής δημοτικής αρχής.

«Δεν έχω χάσει ούτε ένα λεπτό δημοτικού συμβουλίου. Είμαι σε όλες τις συνεδριάσεις, ακόμη και όταν εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής λείπουν. Και βρίσκομαι καθημερινά στις γειτονιές», ανέφερε την Τρίτη (13/5), μιλώντας στο ONE TV.

Ο πρώην δήμαρχος χαρακτήρισε την Αθήνα «ακέφαλη» πόλη, επισημαίνοντας ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ιδιαίτερα στο ζήτημα της καθαριότητας. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τη νοοτροπία που αντιμετωπίζει τον Δήμο Αθηναίων ως «part-time» απασχόληση ή ως «πολιτικό σκαλοπάτι», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον νυν δήμαρχο Χάρης Δούκας και την παράλληλη ενασχόλησή του με τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ.

Σημειώνεται ότι η αντιπολιτευτική γραμμή του κ. Μπακογιάννη στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά σε ζητήματα καθημερινότητας της πόλης, επιλογή που έχει προκαλέσει συζητήσεις ακόμη και στο εσωτερικό της δημοτικής αρχής.

Την ίδια ώρα, η απόφασή του να παραμείνει ενεργός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φαίνεται να επηρεάζει ευρύτερα τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέα Δημοκρατία, «ξεμπλοκάροντας» σενάρια και υποψηφιότητες που αφορούν την Α’ Αθηνών στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές αναμένονται το φθινόπωρο του 2028.

